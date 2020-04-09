НИИ «Масштаб» предложил решения для дистанционной работы сотрудников

Эксперты научно-исследовательского института «Масштаб» предложили решения для организации дистанционной работы сотрудников. Современные технологии обеспечат безопасность доступа и конфиденциальный обмен данными.

Удаленная работа на сегодняшний день стала необходимостью в борьбе с COVID-19. Такая форма занятости предполагает наличие необходимых инструментов и возможность доступа каждого сотрудника к нужным данным из любой точки. Но большой проблемой является то, что поспешный перевод компаний на дистанционную работу приводит к риску безопасности и сохранения конфиденциальности.

Разработчики НИИ «Масштаб» предлагают отечественные конкурентные решения для организации удаленной работы: IVA AVES S и VeiL VDI.

Сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S обеспечивает коммуникации руководителей и сотрудников вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон).

Данный продукт является уникальным среди отечественных аналогов ввиду завершения сертификации по линии ФСТЭК к концу Iкв. 2020 года в дополнение к существующим сертификатам безопасности МО РФ. Сервер IVA AVES S поможет защитить вашу информацию до грифа «СС» включительно.

Входящие в систему мобильные клиентские приложения для Android и iOS доступны в Google Play и AppStore. Помимо этого, предлагается решение на базе технологии WebRTC.

Новинкой линейки экосистемы продуктов виртуализации VeiL является решение VeiL VDI позволяющее организовать виртуальные рабочие столы для сотрудников с необходимой ИТ-инфраструктурой предприятия различных масштабов. Благодаря этому, VeiL VDI делает возможным безопасный доступ к данным для сотрудника даже из дома.

Платформа VeiL VDI позволяет создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах, размещенных на выделенных серверах, а не на привычных персональных компьютерах. Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с бесплатных клиентских приложений для операционных систем Windows и Linux, а также недорогих тонких клиентов, в том числе на базе российских процессоров.

Организация ИТ-инфраструктуры предприятия с возможностью удаленного доступа к ресурсам предприятия позволит уберечь сотрудников в чрезвычайных ситуациях, а также не принесет убытки с рядом всевозможных рисков.