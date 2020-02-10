«Хабр» «сбежал» из России

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«Побег» из России

Популярная российская блог-платформа для программистов «Хабр» перенесла регистрацию юридического лица из России на Кипр. Основатель ресурса Денис Крючков сообщил об этом в официальном блоге ресурса. Дополнительное уведомление об этом отображается при регистрации нового пользователя или авторизации существующего.

С 7 февраля 2020 г. у «Хабра» действует соглашение с юридическим лицом «Habr Blockchain Publishing LTD», офис которого расположен в Никосии на Кипре. По словам Дениса Крючкова, перенос регистрации юрлица на Кипр был осуществлен для того, чтобы его проект воспринимался больше как международный, а не как российский. «Изменения в пользовательском соглашении и политике конфиденциальности не только помогут быть “Хабру” более прозрачным и позиционироваться как глобальный проект, но и помогут упростить работу с нашими клиентами, не являющимися резидентами России. Таких клиентов у “Хабра” становится все больше, как и пользователей, не владеющих русским языком», – отметил Крючков в официальном блоге портала.

Другие причины изменений

Telegram-канал «Эшер II» высказал предположение, что изменение регистрации юрлица «Хабра» может иметь отношение к особенностям современного российского законодательства. По мнению его сотрудников, это, вероятно, связано с нежеланием владельцев ресурса выполнять мероприятия, связанные с обязанностями Организатора Распространения Информации (ОРИ).

Юридически «Хабр» больше не связан с Россией и не подчиняется ее законам

Под «мероприятиями» в данном случае подразумевается, в том числе, бесконтрольный доступ российских силовиков к информации о пользователях ресурса и их переписке. Также в список входят предоставление силовикам ключей шифрования, и хранение всей информации в течение нескольких лет в интересах силовых ведомств. CNews обратился к Денису Крючкову за подтверждением данного предположения, но на момент публикации материала он не смог ответить на запрос.

«Хабр» был внесен в реестр ОРИ Роскомнадозром в сентябре 2014 г., получив реестровый номер «6-РР» и став шестым по счету российским ресурсом, внесенным в реестр, после сервисов «Яндекса» («Диск», «Почта» и «Мой Круг») и Mail.Ru Group (почтовый сервис и социальная сеть «Вконтакте»).

Контакты «Хабра» с силовиками

После добавления «Хабра» в реестр ОРИ ресурс действительно стал получать запросы на предоставление информации о пользователях. К примеру, в 2015 г. таких запросов было два – один от Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и второй от Роскомнадзора. В обоих случаях портал предоставил ведомствам необходимую информацию.

«Хабр» не всегда раскрывает информацию о своих пользователях

В 2016 г. число подобных запросов возросло – к примеру, Министерство внутренних дел России (МВД) четырежды интересовалось подробностями о пользователях (три запроса удовлетворены, один отклонен). Аналогичный интерес дважды проявляла Федеральная служба безопасности России (ФСБ) – в обоих случаях «Хабр» раскрыл требуемые сведения.

На 2017 г. пришлось четыре запроса информации о пользователях – два от МВД (один удовлетворен, второй отклонен) и два от Федеральной службы охраны России (ФСО), которая оба раза получила нужные детали. В 2018 г. пользователями «Хабра» интересовались лишь единожды – запрос подавало МВД, но получило отказ.

Всю информацию по сотрудничеству с российскими ведомствами «Хабр» публикует в открытом доступе. На момент публикации материала статистика за 2019 г. была недоступна.

14-летнее сообщество

«Хабр» – это популярное российское сообщество ИТ-специалистов, контент в котором генерируют сами пользователи. Это своего рода коллективный блог, и все посты, публикуемые в нем, так или иначе связаны с информационными технологиями. Свои блоги на «Хабре» ведут и крупные компании, в том числе «Яндекс».

Английская версия «Хабра»

Портал был основан в мае 2006 г. Денисом Крючковым и до апреля 2018 г. носил название «Хабрахабр», после чего был переименован в «Хабр». На момент публикации материала ресурс находился на 1745 месте в глобальном рейтинге сайтов Alexa.

Перерегистрации юрлица на Кипре предшествовал определенный ряд, возможно, связанных с этим событий. Так, в 2018 г. «Хабр», с момента своего основания располагавшийся на домене habrahabr.ru, переехал на habr.com. одновременно с этим у него появилась англоязычная версия.