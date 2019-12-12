Обновленная промышленная платформа «Цифровой рабочий» внесена в реестр отечественного ПО

«Крок» представил обновленную платформу «Цифровой рабочий», разработанную на основе технологий индустрии 4.0 для задач охраны труда и промбезопасности с учетом требований концепции «Нулевого травматизма». Эта специализированная система позволяет в режиме реального времени следить за безопасностью и производительностью труда штатных работников и подрядчиков на опасных производственных объектах.

В основу платформы легли потребности промышленного сектора в технологиях для охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) в России и за рубежом. В течение года «Крок» выпустил платформу «Цифровой рабочий», носимый модуль интернета вещей (IoT-модуль) для умных касок, терминал функциональной экспресс-диагностики для предрейсовых и предсменных осмотров персонала. Среди собственных разработок компании и система промышленной видеоналитики, которая распознает около 30 видов средств индивидуальной защиты (СИЗ) и нетипичных ситуаций с помощью обученных нейросетей. Такие ИТ-решения «Крок» применил в более чем 20 проектах в энергетике, нефтегазе, химии и нефтехимии, капитальном строительстве.

Обновленная платформа «Цифровой рабочий» объединяет системы геопозиционирования людей и техники, видеонаблюдения и видеоаналитики, контроля и управления доступом (СКУД), индустриального интернета вещей. Инструмент подходит для ситуационных центров и позволяет наглядно отображать текущую ситуацию на объекте на трехмерной информационной модели, уведомлять заинтересованных лиц о нарушениях и угрозах несчастных случаев.

«Крупные российские индустриальные игроки уже испытали «Цифрового рабочего» и подтвердили его эффективность в процессах охраны труда и промышленной безопасности, — отметил директор по разработке программного обеспечения "Крок" Сергей Стрелков — При этом многие компании в первую очередь обращались к нам, чтобы снизить производственный травматизм. Увидев технический потенциал платформы, представители разных отраслей промышленности также стали пилотировать программное решение в задачах повышения производительности труда и контроля работы подрядчиков. В обновленной платформе эти возможности учтены».

Среди наиболее востребованных сценариев применения системы «Цифровой рабочий»: контроль правильного применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая RFID для контроля жизненного цикла спецодежды, минимизация случаев столкновения людей и движущейся техники, повышение производительности труда. Также система помогает отслеживать доступ в опасные зоны, поведение водителя, сопровождать одиночных сотрудников на удаленных объектах, вести мониторинг параметров физического состояния человека, собирать телеметрию с техники, проводить плановые обходы и расследовать инциденты.

В управлении трудовой дисциплиной помогают инструменты аналитики — тепловые карты перемещения людей и техники, автоматическое формирование в системе отчетов об основных типах нарушении. В любой момент можно проверить, где находится и что делает или делал конкретный человек в течения дня и, например, найти причину простоя. Так, одно крупное химическое предприятие, протестировав технологии интернета вещей и геопозиционирования на своем строительном объекте, выяснило, что эффективно работала лишь треть персонала.

Комплексное решение «Цифровой рабочий» состоит из трех основных компонентов: инфраструктуры, датчиков и программной платформы. ИТ-инфраструктура решения может быть реализована на любых доступных технологиях передачи данных: например, сети LoRaWAN, GSM\LTE, NB IoT, Ultra-Wide Band, Bluetooth. В число датчиков могут быть включены любые устройства для оснащения сотрудников, техники и оборудования.

Платформа «Цифровой рабочий» была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО) в ноябре 2019 г. Теперь руководители предприятий могут использовать инструменты «Цифрового рабочего» для эффективного управления персоналом и контроля за производительностью и безопасностью труда, в том числе с учетом стандартов импортозамещения.

«Последние два года мы наблюдаем в нашей стране активное развитие специализированных промышленных платформ для решения задач в сфере безопасности и охраны труда, и особенно позитивен тот факт, что данные программы входят в реестр отечественного ПО, — сказал президент АСИЗ Владимир Котов. — Поскольку наша ассоциация выступает за эффективный контроль безопасности труда, я считаю, что развитие отечественных разработчиков ПО для разных отраслей промышленности необходимо всесторонне поддерживать».