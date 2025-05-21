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Yandex.DivKit


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Обновленный опенсорс-фреймворк «Яндекса» упростит процесс верстки мобильных интерфейсов 1
12.09.2023 «Яндекс» представил Yandex Mobile Ads SDK 6 1
14.12.2022 «Яндекс» опубликовал фреймворк для быстрой сборки Android-приложений 1
26.08.2022 «Яндекс» выложил в опенсорс DivKit — инструмент для ускорения разработки мобильных приложений 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Yandex.DivKit и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7688 3
GitHub 871 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 698 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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