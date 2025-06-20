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Шабарин Денис
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ 1
|05.10.2016
|CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ 1
Шабарин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
|Грибов Андрей 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
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