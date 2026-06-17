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Павловский Игорь
СОБЫТИЯ
|17.06.2026
|Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе 1
|17.12.2014
|Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково» 1
Павловский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 168 1
|Acer Group - Acer Inc 2752 1
|Meta Platforms - Facebook 4602 1
|Apple Inc 13039 1
|Lenovo Group 2421 1
|Samsung Electronics 10975 1
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7552 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11530 1
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