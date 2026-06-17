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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196248
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Павловский Игорь

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе 1
17.12.2014 Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Павловский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 168 1
Acer Group - Acer Inc 2752 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
Apple Inc 13039 1
Lenovo Group 2421 1
Samsung Electronics 10975 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26453 1
Часы - Watch 1029 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13446 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 610 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7552 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 1
Беларусь - Белоруссия 6238 1
Казахстан - Республика 5986 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54370 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 1
Россия - РФ - Российская федерация 164066 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 695 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33255 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6096 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11530 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450707, в очереди разбора - 728455.
Создано именных указателей - 196248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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