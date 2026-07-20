Индексная книга (каталог) CNews*
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Нарбутт Андрей
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
|Власти запретили сносить АЗС, чтобы построить на ее месте производство микросхем 1
|24.03.2023
|Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство новых электронных компонентов 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Нарбутт Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Elementec - ELMT 221 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
|Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 10 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1732 1
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Москва - Печатники 147 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165371 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.