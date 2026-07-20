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Нарбутт Андрей

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Власти запретили сносить АЗС, чтобы построить на ее месте производство микросхем 1
24.03.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство новых электронных компонентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нарбутт Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Elementec - ELMT 221 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1732 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 470 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 731 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 621 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4756 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 664 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7643 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8723 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8789 2
Металлы - Золото - Gold 1245 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1548 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18077 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1076 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 308 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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