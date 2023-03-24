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Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство новых электронных компонентов

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» научно-производственный центр «Спецэлектронсистемы» запустит производство чиплетов – микроэлементов, на основе которых будут собирать платы для различной электронной техники. Аналоги продукции ранее закупали за рубежом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чиплет – это микросхема, специально разработанная для совместной работы с другими себе подобными.

«Ранее в процессе создания микросхем использовались системы на кристалле, закупаемые у иностранных производителей. Специалисты предприятия создавали дизайн изделия и отправляли его на зарубежный завод, откуда получали уже готовый чип. Теперь компания освоила сложный технологический процесс разварки кристаллов и наладит в Печатниках собственное производство таких элементов», – сказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что в кластере микроэлектроники ОЭЗ Москвы работают 33 компании-резидента, которые постоянно осваивают новые технологии, позволяющие оптимизировать производство электронных компонентов.

«Только за три квартала прошлого года резиденты ОЭЗ, специализирующиеся на микроэлектронике, создали свыше 800 новых рабочих мест. Кроме того, они вложили в свое развитие около 15 млрд руб.», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, компания «Спецэлектронсистемы» занимает около 1000 квадратных метров, при этом 700 квадратных метров из них – так называемые «чистые помещения». Для эффективного контроля технологических процессов на предприятии работает специализированная автоматическая система управления с визуализацией и документированием контролируемых параметров.

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Для производства чиплетов специалисты компании освоили сложный технологический процесс – разварку кристаллов на корпус платы золотой проволокой толщиной 18 микрометров.

Как пояснил директор производственного комплекса компании Андрей Нарбутт, процесс разварки начинается после того, как кристалл прочно смонтирован и закреплен на плате. Специальная установка приваривает тонкие золотые проволоки, соединяя каждую контактную площадку кристалла с соответствующей площадкой на плате. Процедура полностью автоматизирована, а метод, применяемый компанией, позволяет за рабочую смену реализовывать свыше трех тысяч точек разварки.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара.

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