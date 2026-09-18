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Мирошниченко Сергей
СОБЫТИЯ
|18.09.2026
|YADRO открывает прием заявок на новый учебный курс по системному программированию 1
|29.09.2015
|ЕЦПиБ может появиться в Мурманской области 3
|21.10.2013
|К системе «Проход и питание по УЭК» будут подключены еще 500 столичных школ 1
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Мирошниченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС 558 1
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 806 1
|Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
|Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область 795 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.