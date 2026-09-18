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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201440
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Мирошниченко Сергей

СОБЫТИЯ


18.09.2026 YADRO открывает прием заявок на новый учебный курс по системному программированию 1
29.09.2015 ЕЦПиБ может появиться в Мурманской области 3
21.10.2013 К системе «Проход и питание по УЭК» будут подключены еще 500 столичных школ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Мирошниченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 558 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 806 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1679 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13787 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 682 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2030 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2610 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 407 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1629 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13250 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22745 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
C/C++ - Язык программирования 904 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 336 1
Кузнецова Алена 1 1
Гноевский Владимир 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 795 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9157 1
Энергетика - Energy - Energetically 5934 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7908 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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