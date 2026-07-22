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Индексная книга (каталог) CNews*
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Марков Павел

СОБЫТИЯ


22.07.2026 «Магнит» внедрил компьютерное зрение в магазинах больших форматов для контроля выкладки и улучшения сервиса 1
07.12.2023 «1С-Рарус» за четыре месяца помог сети Desport открыть первые магазины 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Марков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 978 1
9562 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2892 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1361 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3570 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3168 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 444 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7788 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5614 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1201 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2297 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 1
1С:ERP Управление предприятием 832 1
Горшков Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8533 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 641 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6720 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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