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Зелинский групп Сорбент Тамбовмаш


"Зелинский групп" - производитель противогазов и других средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, фильтров-поглотителей и других СИЗОД. Под брендом «Зелинский групп» функционируют три производственные площадки: АО «Сорбент» в Перми, АО «Тамбовмаш» в Тамбове и ОАО «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д. Зелинского» в Электростали. В ассортимент продукции входят промышленные противогазы и респираторы, самоспасатели для защиты при пожарах и техногенных авариях, противогазы гражданского назначения, средства коллективной защиты и многое другое.


04.02.2025 Стартовал проект внедрения Directum HR Pro в «Зелинский групп» 2
28.07.2023 «Ростелеком» в Прикамье установил систему цифрового онлайн-видеонаблюдения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Зелинский групп и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1094 1
Ростелеком 9716 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 818 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1482 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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