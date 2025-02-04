Зелинский групп Сорбент Тамбовмаш
"Зелинский групп" - производитель противогазов и других средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, фильтров-поглотителей и других СИЗОД. Под брендом «Зелинский групп» функционируют три производственные площадки: АО «Сорбент» в Перми, АО «Тамбовмаш» в Тамбове и ОАО «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д. Зелинского» в Электростали. В ассортимент продукции входят промышленные противогазы и респираторы, самоспасатели для защиты при пожарах и техногенных авариях, противогазы гражданского назначения, средства коллективной защиты и многое другое.
|04.02.2025
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Зелинский групп и организации, системы, технологии, персоны:
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