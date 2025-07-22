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Жигулева Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Hoff ускорил оформление и перевыпуск доверенностей для 7 тыс. сотрудников с помощью «1С:Документооборота» 1
Жигулева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Hoff Tech - Хофф Тех 44 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 853 1
|1С 8593 1
|Судебная власть - Judicial power 2352 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 610 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 273 1
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