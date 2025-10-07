Разделы

Борисов Денис


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 «ВкусВилл» внедрил service desk на базе платформы Staq для поддержки деятельности офисных сотрудников 1
24.06.2015 Топ-менеджеры Huawei расскажут в Москве о «телекоме нового поколения» 1
18.06.2015 Топ-менеджеры Huawei расскажут в Москве о «телекоме нового поколения» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Борисов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4161 2
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 2
Huawei Technologies 404 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9117 2
МегаФон 9691 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6583 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10472 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 229 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 490 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21709 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22611 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7265 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14266 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1124 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 13 1
OpenStack 524 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 1
Huawei Cloud 65 1
Huawei FusionSphere 19 1
Huawei SDN IPv6 - Huawei T-SDN 5 1
Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 2
Конарев Дмитрий 7 2
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 2
Жаров Олег 4 2
Вайнстейн Евгений 1 1
Лепехин Виталий 4 1
Радоака Василь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5202 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6212 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 2
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

