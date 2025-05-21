Получите все материалы CNews по ключевому слову
Блумод
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Университетский стартап представил универсальный Bluetooth-модуль нового поколения 1
Блумод и организации, системы, технологии, персоны:
|ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 1
|Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1417 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.