Создатели Telegram открыли свой криптовалютный проект для тестирования всем желающим

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Блокчейн-сеть Telegram Open Network стала доступна всем желающим в рамках открытого бета-тестирования. Оно стало вторым этапом подготовки сети к запуску после тестирования в закрытом режиме, стартовавшего в апреле 2019 г. В полную силу TON заработает не позднее 31 октября 2019 г.



Бета-TON для всех

Команда мессенджера Telegram во главе с Павлом Дуровым выложила в отрытый доступ бета-версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON). Это, как пишет Coin Desk, последний тестовый запуск перед финальным релизом, и ему предшествовал этап закрытого бета-тестирования, стартовавший в апреле 2019 г.

Первоначально старт публичного тестирования TON был назначен на 1 сентября 2019 г. Причины его переноса на неделю вперед разработчики не прояснили.

Ссылки на архив с кодом блокчейна девелоперы разместили на специально разработанном сайте test.ton.org. Там же находятся ссылки на репозиторий на ресурсе GitHub.

Что находится в архиве

Предоставленная всем, кто готов принять участие в бета-тестировании TON, информация объясняет, как установить на мобильное устройство тестовую версию блокчейна. Она будет включать узел блокчейн-сети (ноду) и валидатор (участника сети, подтверждающий транзакции в блокчейне).

Подробная инструкция по установке дополнена кодом блокчейна. На тестовой странице участники бета-теста обнаружат подробное описание элементов блокчейна и самой сет, а также разбор языка программирования Fift. Он используется для создания смарт-контрактов в блокчейне TON. Каждый из предоставленных документов получил подпись сооснователя Telegram Николая Дурова (старший брат Павла Дурова).

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «В контакте»

Дополнительно был запущен и «браузер», необходимый для отслеживания транзакций в блокчейне. Его тоже можно найти на тестовой странице test.ton.org.

Что такое TON

TON – это блокчейн-платформа, транзакции внутри которой, по заверениям разработчиков, будут обрабатываться существенно быстрее в сравнении с Ethereum и Bitcoin. Например, биткоин может обеспечить лишь семь транзакций в секунду, Ethereum — 15. Заявлена скорость, соразмерная скорости работы платежных систем MasterCard и Visa.

Впервые о разработке TON стало известной в IV квартале 2017 г. В сети будет использоваться собственная криптовалюта под названием Gram, размещение которой происходит с марта 2018 г. Разработчики планируют превратить TON в полноценную экосистему, в которой за Gram можно будет приобретать разнообразные товары, услуги и контент.

В июне 2019 г. CNews сообщал о намерении криптобиржи Liquid начать продажу токенов Gram 10 июля 2019 г., за три месяца до запуска самого блокчейна. Токены должны были быть доступны на условиях ограниченного листинга, а в качестве валют для приобретения токенов Gram были указаны доллары США или стейблкоины USDC (USD Coin), курс которых жестко привязан к долларам США. Ни Павел, ни Николай Дуровы, судя по заявлению Liquid, не были в курсе инициативы криптобиржи по досрочному началу продаж токенов.

Сроки запуска

Открытое бета-тестирование TON сильно ограничено по времени. Оно может продлиться максимум до 31 октября 2019 г. На этот день Павел Дуров назначил финальный запуск своего блокчейна. Дата этого события неоднократно переносилась, но на этот раз, по словам Дурова, дополнительных сдвигов сроков не будет.

Как заявил Павел Дуров, 31 октября 2019 г. – это день X для платформы TON. Если его команда разработчиков не успеет запустить стабильную версию блокчейн-сети к этому моменту, то он будет обязан вернуть своим инвесторам все вложенные в этот проект деньги в сумме $1,7 млрд.

На момент публикации материала размер инвестиций в TON составил $1,7 млрд. Они были получены в ходе двух раундов первичного размещения токенов (ICO), состоявшихся в феврале и марте 2018 г. Оба раунда принесли разработчикам по $850 млн, при этом количество инвесторов не достигло 200.

Развитием TON будет заниматься некоммерческое партнерство TON Foundation. Выпускать Grams будет «дочка» данного партнерства – TON Reserve. TON Foundation получит денежные средства и криптовалюту, которые привлечет TON Reserve за счет продажи Grams, и направит их на работу TON и поддержку мессенджера Telegram. 80% расходов будут связаны с техническими нуждами (сервера, аренда стоек в ЦОДах, каналы связи и расходы на идентификацию пользователей), остальное – с затратами на персонал, юристов, офисы, консультации и т.д.

После запуска TON и обеспечения надежности работы системы сам Telegram намерен отойти от управления платформой. К 2021 г. TON будет переименован в The Open Network, а функции управления проектом перейдут к «глобальному открытому сообществу».

Принципы работы TON

Блоки в TON будут автоматически разделяться и собираться. Это сделает быстрой генерацию новых блоков и снизит себестоимость транзакций. С TON можно будет работать через «легкое» мобильное приложение. Также функционал TON будет встроен в существующие клиенты Telegram.

Транзакции между двумя блоками будут осуществляться быстро и независимо от объема всего TON. Этого удастся достичь за счет интеллектуального механизма поиска путей. Утверждается, что скорость передачи информации между элементами TON будет находиться в логарифмической зависимости от общего числа блоков в TON.

Владельцы узлов, которые захотят выполнять функции «валидаторов» для проведения транзакций, должны будут вносить специальные депозиты. Это поможет TON сфокусироваться на расчете мощности узлов, обрабатывающих транзакции и выполняющих смарт-контракты.

Еще одна инновация – механизм «самоизлечения». Новые, исправные блоки, будут устанавливаться на вершину блоков, в которых были найдены ошибки. Это обеспечит защиту достоверных транзакций от того, чтобы быть отвергнутыми из-за не связанных с ними ошибок.