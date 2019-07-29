CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста
В 2017-2019 гг. в России были запущены десятки новых облачных платформ. Совокупная рублевая выручка участников рейтинга CNews SaaS увеличилась на 38%, а IaaS – на 56%. Быстрорастущий спрос на облака сохраняет возможность выхода на рынок новых игроков. Большинство дата-центров расположены в Москве и области, а значит, рынок будет развиваться за счет проникновения в регионы.
Рынок SaaS вырос на 38%
По итогам 2018 г., совокупная рублевая выручка участников рейтинга CNews SaaS увеличилась на 38% и достигла ₽32,3 млрд. Это рекордный темп роста за последние пять лет. Темпы развития SaaS значительно опережают остальные сегменты рынка ИТ, однако уровень проникновения подобных сервисов остается низким – в 2017 г. только 3,3% хозяйствующих субъектов, имеющих подключение к ШПД, пользовались продуктами SaaS.
В ближайшие годы высокие темпы роста на отечественном рынке SaaS сохранятся. Драйверами роста по-прежнему будут экономическая выгода от использования таких сервисов в сочетании с низким уровнем проникновения. Среди ключевых сегментов, где потребление SaaS будет расти, следует отметить государственный сектор. В декабре 2018 г. правительство РФ внесло изменения в правила проведения госзакупок, согласно которым приобретаемое госорганами ПО может быть предоставлено по модели SaaS.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2019
|№ 2018
|№ 2017
|Название компании
|Город
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2018 г., ₽тыс., включая НДС
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2017 г., ₽тыс., включая НДС
|Рост выручки 2018/2017, в %
|Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
|1
|1
|СКБ Контур (1)
|Екатеринбург
|13 441 000
|10 935 000
|23%
|100%
|2
|2
|Softline
|Москва
|7 552 901
|3 893 248
|94%
|4%
|3
|3
|Манго Телеком
|Москва
|2 715 716
|2 248 231
|21%
|100%
|4
|5
|КОРУС Консалтинг СНГ
|Санкт-Петербург
|1 367 483
|1 278 114
|7%
|77%
|5
|6
|Мой Склад*
|Москва
|1 280 000
|912 000
|40%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице
Рынок IaaS увеличился на 56%
Выручка крупнейших отечественных поставщиков ИТ-инфраструктуры как сервиса по итогам 2018 г. увеличилась на 56% и достигла ₽16,1 млрд. Высокие темпы роста (более 50%) сохраняются четвертый год подряд. В общей сложности на данный момент на рынке представлено 10 крупных провайдеров: Softline, CloudМТС, «Ростелеком», DataLine, Selectel, «Крок», «Сервионика», OnCloud, IBS DataFort и M1Cloud, а также ряд средних и небольших поставщиков.
Высокая потенциальная емкость рынка оставляет место для выхода новых игроков. Тем не менее, многие представители отрасли скептически оценивают такие возможности для отечественных провайдеров. Наибольшие шансы на удачный старт у международных игроков, однако для того, чтобы построить успешную бизнес-модель, им придется найти партнеров на локальном рынке. Мировые гиганты не спешат локализовать свои продукты для отечественных заказчиков. Зато интерес к российскому рынку активно проявляют китайские поставщики.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2019
|№ 2018
|№ 2017
|Название бренда, под которым оказываются услуги IaaS
|Город
|Выручка от оказания услуг IaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС
|Выручка от оказания услуг IaaS в 2017 г., тыс. руб., включая НДС
|Рост выручки 2018/2017, в %
|Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
|1
|2
|Softline (1)
|Москва
|2 641 147
|1 500 652
|76%
|3%
|2
|12
|#CloudMTS (2)
|Москва
|2 462 189
|360 000
|584%
|80%
|3
|1
|Ростелеком (3)
|Москва
|2 425 000
|1 629 430
|49%
|н/д
|4
|3
|DataLine
|Москва, Санкт-Петербург
|1 975 000
|1 427 000
|38%
|23%
|5
|5
|Selectel
|Санкт-Петербург, Москва
|1 571 760
|1 046 660
|50%
|76%
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице
Рост ассортимента услуг ведет к снижению цен на облачные услуги, и в ближайшее время эта тенденция сохранится. Еще один тренд – консолидация рынка, которая гармонизирует рынок — его постепенно покинут игроки с дешевыми некачественными услугами и с необоснованно высокими ценами.
Подробно с обзором «Облачные сервисы 2019» можно ознакомиться здесь.