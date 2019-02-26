Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов

Облака – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов ИТ, поэтому многие стараются «застолбить» свою долю на новом рынке. Это касается не только ИТ-компаний и провайдеров ЦОД, бизнес которых органично связан со строительством облаков, но и представителей отраслей, для которых информационные технологии не являются непосредственной специализацией. Несмотря на рост числа предложений, в более долгосрочной перспективе на рынке будут доминировать несколько крупных поставщиков, при этом гонка слияний и поглощений уже стартовала.

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2019

№ 2018 Название компании Выручка от оказания услуг SaaS в 2018 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2018/2017, в % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
1 СКБ Контур 13 441 000 23% 100%
2 Softline 7 552 901 94% 4%
3 Манго Телеком 2 715 716 21% 100%
4 КОРУС Консалтинг СНГ 1 367 483 7% 77%
5 Мой Склад 1 280 000 40% н/д

CNews Analytics, 2019

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Рынок SaaS вырос более чем на треть

Крупнейшие производители SaaS поставили рекорд по выросту выручки за последние пять лет. Этому способствует как по-прежнему низкий уровень проникновения SaaS, так и общее оживление рынка ИТ. В ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся, помимо частного сектора, «приложения-как-услуга» будут также активно внедряться в государственном секторе. Развитие рынка приведет к появлению крупных агрегаторов приложений, которые будут выступать посредниками между вендорами и заказчиками.

По итогам 2018 г., совокупная рублевая выручка участников рейтинга CNews SaaS увеличилась на 38% и достигла ₽32,3 млрд. Это рекордный темп роста за последние пять лет, однако он коррелирует с динамикой российской отрасли ИТ в целом: по итогам прошлого года, рынок вышел из кризиса, продемонстрировав увеличение выручки на 11%. Тем не менее, темпы развития SaaS значительно опережают остальные сегменты ИТ. Причина заключается в том, что уровень проникновения подобных сервисов остается низким. По данным J`son& Partners, в 2017 г. только 3,3% хозяйствующих субъектов, имеющих подключение к ШПД, пользовались продуктами SaaS. Таким образом, запас роста в сегмента СМБ остается огромным. С другой стороны, среди крупных заказчиков практически не осталось компаний, которые бы уже не использовали «софт-как-услугу». Но и здесь сохраняются точки роста, так как enterprise-предприятию продолжают наращивать число приложений, поставляемых как сервис. Ключевым моментов для таких заказчиков является возможность интеграции SaaS-приложений в существующую инфраструктуру, а также доработка деталей сервиса под специфику бизнес-процессов.

Олег Мотовилов
#CloudMTS

Облако станет центром российских цифровых экосистем

О том, могут ли облака добавить гибкости крупным компаниям, почему облачные сервисы становятся спасательным кругом для среднего предпринимательства, где хранить данные от миллиарда чипов и датчиков, как развивать бизнес, не имея ни одной серверной, рассказал директор облачного провайдера #CloudМТS (Группа МТС) Олег Мотовилов.

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Максим Березин
КРОК

Цифровизация без облаков будет длительной и дорогой

В прошлом году компания КРОК выделила свой облачный бизнес в специализированный бизнес-юнит. О том, что это дало ИТ-компании, какие другие важные события случились на рынке, и почему в России боятся уходить от железа, рассказал директор по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы Максим Березин.

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Сергей Боровиков
Softline

Нужно сотрудничать с мировыми ИТ-гигантами, а не считать их своими конкурентами

Российский рынок облачных услуг продолжает расти, и рост этот продолжится в ближайшие годы. Вместе с тем, на рынке появляются игроки самого разного размера, которые меняют расстановку сил. О том, как ведут себя производители ПО, стоит ли конкурировать с крупными международными корпорациями и почему облака – это хорошо для оборотного капитала, в интервью CNews рассказал Сергей Боровиков, руководитель департамента облачных технологий компании Softline.

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Крупнейшие поставщики IaaS в России 2019

№ 2018 Название сервиса/ компании Выручка от оказания услуг IaaS в 2018 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки 2018/2017, в % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
1 Softline 2 641 147 76% 3%
2 #CloudMTS 2 462 189 584% 80%
3 Ростелеком 2 425 000 49% н/д
4 DataLine 1 975 000 38% 23%
5 Selectel 1 571 760 50% 76%

CNews Analytics, 2019

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