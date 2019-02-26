Облачные сервисы 2019

В последние годы в России были запущены десятки новых облачных платформ. Среди их владельцев ЦОДы и системные интеграторы, сотовые операторы, крупные интернет-компании, финансовые структуры и китайские поставщики телеком-оборудования. На рынке произошел целый ряд слияний и поглощений облачных компаний. Быстрорастущий спрос на облака сохраняет возможность выхода для новых игроков. Для российских компаний это непросто. Облака – это затратный и рискованный бизнес, связанный с большими прямыми инвестициями в инфраструктуру. Наибольшие шансы на удачный старт у международных игроков, однако для того чтобы построить успешную бизнес-модель, им придется найти партнеров на локальном рынке. Мировые гиганты пока не спешат локализовать свои продукты для отечественных заказчиков. Интерес к российскому рынку наиболее активно проявляют китайские поставщики. Российские поставщики не боятся выхода на рынок конкурентов из Азии и полагают, что выход китайских компаний положительно скажется на качестве сервисов.

30.07.2019