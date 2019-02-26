Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов
Облака – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов ИТ, поэтому многие стараются «застолбить» свою долю на новом рынке. Это касается не только ИТ-компаний и провайдеров ЦОД, бизнес которых органично связан со строительством облаков, но и представителей отраслей, для которых информационные технологии не являются непосредственной специализацией. Несмотря на рост числа предложений, в более долгосрочной перспективе на рынке будут доминировать несколько крупных поставщиков, при этом гонка слияний и поглощений уже стартовала.