Apple «убила» свой самый скандальный MacBook и выпустила другой, самый дешевый

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Один ноутбук на другой

Компания Apple прекратила продажи 12-дюймового ноутбука MacBook. Он был первым мобильным ПК линейки, лишившимся всех портов – их заменял всего лишь один USB-C.

Одновременно с прекращением продаж MacBook 12 Apple выпустила обновление MacBook Air, вернувшегося к жизни осенью 2018 г. Этот ноутбук, как и 12-дюймовый, располагает сверхтонким корпусом, минимальным для своего класса весом, но при этом большим числом разъемов, увеличенной диагональю экрана, актуальными компонентами и при этом самой низкой ценой среди всех актуальных ноутбуков Apple.

Чем знаменит MacBook 12

Дебют 12-дюймового MacBook состоялся в марте 2015 г, и на тот момент практически ни один другой мобильный ПК не мог сравниться с ним по весу (907 граммов) и толщине металлического корпуса (13 мм). Тогда Apple принесла в жертву все популярные интерфейсы, включая USB-A, сделав это первой на рынке, что вызвало высокую волну негатива со стороны покупателей – им предстояли дополнительные траты на всевозможные адаптеры. Как показала практика, спустя четыре года пользователями все еще востребованы HDMI, USB-A, SD, microSD и другие интерфейсы.

Apple MacBook 12 остался в прошлом

Еще одной особенностью MacBook 12 стала новая клавиатура с механизмом «бабочка», представляющим собой сильно модифицированный ножничный механизм кнопок. Apple позиционировала «бабочку» как более удобную и надежную в сравнении с «ножницами», однако у широких масс пользователей возникли проблемы с залипанием клавиш, которую Apple на момент публикации материала так и не смогла побороть. Выпустив три поколения механизма, компания задумала вовсе избавиться от нее в обозримом будущем.

На что и почему заменили MacBook 12

Apple перестала обновлять MacBook 12 в 2017 г., спустя два года после релиза. В 2019 г., по данным канала CNBC, его продажи сильно просели после релиза MacBook Air, доступного, к тому же, по более низкой цене. Для сравнения, на момент своего выхода MacBook 12 стоил в США не ниже $1300 (82,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 июля 2019 г.), а обновленный MacBook Air с экраном на 13,3 дюйма в 2019 г. можно приобрести за $1100 (70,2 тыс. руб.) (для школьников и студентов цена будет еще ниже – $1000 или 63,8 тыс. руб.).

Обновленный MacBook Air

Отметим, что MacBook Air 2019 модельного года доступен и в России, но по сильно завышенной в сравнении с американской цене – 94 тыс. руб. за минимальную комплектацию.

Стоимость MacBook Air 2019 в России

В нее входят экран Retina с поддержкой True Tone, процессор Intel Core i5 восьмого поколения с частотой до 3,6 ГГц на двух ядрах, оперативная память LPDDR3-1333 объемом 8 ГБ и твердотельный накопитель 128 ГБ.

Где купить MacBook 12

Apple убрала MacBook 12 2017 модельного года с полок своих магазинов, сохранив при этом возможность приобретения его восстановленной (refurbished) версии. Заказать такую она предлагает непосредственно на своем официальном сайте, но даже в этом случае ее цена будет выше в сравнении с полностью новым MacBook Air 2019 – $1100 (70,2 тыс. руб.) за модификацию с двухъядерным Intel Core m3.

Цены на восстановленные MacBook 12

Под восстановленной техникой Apple подразумевает бывшие в употреблении устройства, получившие новый корпус и, в зависимости от изначального состояния, другие новые компоненты. Такие гаджеты, как правило, стоят дешевле новых, и на них, как и на новые, распространяется гарантия Apple.

Другие изменения в модельном ряду

Вместе с MacBook 12 Apple оставила в прошлом и 13-дюймовый MacBook Pro без Touch Bar. Теперь вытянутый сенсорный дисплей над клавиатурой будет доступен и в самой базовой версии MacBook Pro стоимостью $1300 (82,9 тыс. руб.) в США и 110 тыс. руб. в России.

13-дюймовый MacBook Pro с тачбаром в России стоит заметно дороже, чем в США

Конфигурация ноутбука включает процессор Intel Core i5 восьмого поколения (четыре ядра, частота до 3,9 ГГц), экран Retina с True Tone и встроенную в процессор видеокарту Intel Iris Plus 645. Объемы оперативной памяти и SSD идентичны обновленному MacBook Air.