Apple признала проблемы в MacBook, выпущенных с начала 2015 года

Новая сервисная программа Apple

Apple официально признала наличие проблемы с залипанием клавиш у некоторых моделей клавиатур MacBook и MacBook Pro с механизмом типа «бабочка» (butterfly). В рамках новой сервисной программы компания и ее авторизованные центры обслуживания бесплатно починят «проблемные» клавиатуры или заменят на новые.

Как утверждает Apple, дефекту подвержена лишь небольшая доля клавиатур, встроенных в некоторые модели 2015 – 2017 гг., среди которых MacBook с дисплеем Retina размером 12 дюймов, выпущенные в начале 2015 и 2016 гг., а также в течение всего 2017 г.; 13-дюймовые MacBook Pro 2016 г. выпуска с двумя и четырьмя портами Thunderbolt 3, а также MacBook Pro с теми же характеристиками родом из 2017 г.; MacBook Pro с диагональю 15 дюймов 2016 и 2017 гг. производства. Конкретных сроков выполнения ремонта Apple не называет, отмечая, что многое зависит от наличия требуемых комплектующих в сервисных центрах.

Подробнее о клавиатурах

В современные ноутбуки производители традиционно встраивают ножничные мембранные клавиатуры (Scissor-Switch Membrane Keyboard) – подкласс мембранных устройств с прокладками-колпачками, обычно используемых при работе с настольными ПК.

Клавиша с «ножничным» механизмом

Клавиши в «ножничных» моделях закрепляются при помощи двух пластиковых деталей, соединенных между собой таким образом, что получившаяся конструкция напоминает ножницы. Использование подобного механизма позволяет сократить длину хода клавиши до 1–2,5 мм и обеспечить надежность ее нажатия вне зависимости от того, произведено ли нажатие строго по центру клавиши или на ее край. Благодаря особенностям конструкции «ножничные» клавиатуры в значительно меньшей степени подвержены засорению по сравнению с обычными мембранными экземплярами.

Что касается срока службы «ножничных» клавиатур, производители, как правило, указывают в характеристиках пять миллионов нажатий.

Apple впервые применила механизм «бабочка» в своих 12-дюймовых MacBook в 2015 г. Механизм получил свое название из-за визуального сходства с бабочкой, размахивающей крыльями. Решение позволило сделать клавиатуру на 40% тоньше и добиться уменьшения толщины новых MacBook с 17,3 до 13,1 мм, что немаловажно для портативного устройства. По заявлению Apple, новый механизм более равномерно распределяет давление на клавишу в сравнении с аналогами. Добиться такого результата удалось благодаря тому, что каждая клавиша теперь имела меньший ход.

Клавиша с механизмом типа «бабочка»

Маркетологи охарактеризовали клавиатуры, выполненные в соответствии с новой технологией, как «более точные и надежные» по сравнению с традиционными «ножничными».

Несмотря на все достоинства технологии, не обошлось и без недостатков, которые спустя некоторое время обнаружили владельцы ноутбуков Apple. Главный из них – попадание пыли и мелкого мусора в клавиатуры с механизмом типа «бабочка» легко выводят устройство из строя. По-видимому, зная об этом изъяне заранее, Apple начала комплектовать устройства специальным баллоном со сжатым воздухом для очистки клавиатуры и опубликовала руководство пользователя по очистке клавиатуры на официальном сайте.

С проблемой столкнулись многие владельцы ноутбуков Apple, о чем свидетельствуют публикации в социальных медиа и на форуме сообщества пользователей Apple, описывающие «залипания» клавиш и другие проблемы клавиатур с механизмом «бабочка».

Сравнение механизмов работы клавиш (слева – «ножничный», справа – «бабочка»)

Apple официально наличие проблемы не признала.

Судебный иск против Apple

В начале мая 2018 г. разочарованные пользователи портативных компьютеров Apple подали на компанию коллективный иск в Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния.

Истцы обвинили компанию в поставках заведомо некачественного товара и обмане покупателей, путем умалчивания об известных проблемах. Кроме того, компании вменяют нарушение законов о конкуренции и защите прав потребителей.

Проблеме «залипания» клавиш подвержены некоторые модели MacBook и MacBook Pro 2015 – 2017 гг. выпуска

К примеру, один из истцов пожаловался на нестабильную работу клавиши, недавно приобретенного нового 15-дюмового MacBook Pro, сотрудникам магазина Apple, которые не смогли устранить дефект на месте и предложили отремонтировать устройство по гарантии в недельный срок. Мужчина не имел возможности ожидать в течение столь длительного срока, поэтому просто приобрел внешнюю клавиатуру.

Другой истец испытал трудности схожего характера, но так как гарантия на его устройство к моменту обращения в сервисный центр истекла, специалисты предложили ему отремонтировать ноутбук за $700. От предложенных услуг владелец ноутбука отказался.

Истцы потребовали возмещения убытков и судебных издержек. По их мнению, Apple должна не только публично объявить об изъянах дизайна клавиатур с механизмом «бабочка», но и компенсировать затраты на ремонт или замену бракованных комплектующих. Последнее требование включает и возмещение средств, потраченных на устройства, которые владельцы MacBook приобрели на замену вышедшим из строя ноутбукам Apple.