Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim

Verbatim без Mitsubishi

Компания CMC Magnetics приобрела компанию Verbatim, производителя носителей информации. Соответствующее соглашение в ходе переговоров было достигнуто с корпорацией Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, теперь бывшим владельцем Verbatim.

Все условия сделки, включая проверку регулирующих органов, обе стороны планируют завершить до конца 2019 г. Согласно подписанным документам, Verbatim была оценена в $32 млн.

Патенты и торговые марки

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation передаст во владение CMC Magnetics все, что имеет отношение к Verbatim. Сюда входят в первую очередь принадлежащие компании патенты на разработки, а также все имеющиеся в ее распоряжении торговые марки. Помимо этого, CMC Magnetics получит доступ к каналам продаж продукции Verbatim, что для важно для нее, так как CMC Magnetics тоже выпускает различного рода носители информации.

В список активов, переходящих к CMC Magnetics, входят еще и четыре подразделения Verbatim, расположенные в Австралии, Европе, Гонконге и США. Дальнейшая судьба их сотрудников, а также самого бренда Verbatim, пока находится под вопросом.

Монополизация рынка и сотрудничество с Verbatim

CMC Magnetics наряду с Verbatim входит в число крупнейших производителей оптических носителей информации. Для нее это не первая покупка подобного рода: основанная в 1978 г., в 2015 г. она вместе со всеми активами приобрела компанию Taiyo Yuden. Taiyo Yuden входит в число разработчиков записываемых CD-дисков, и именно за ней закреплено изобретение особого цианинового красителя, используемого при производстве оптических носителей.

3,5-дюймовые дискеты Verbatim

Для Verbatim компания CMC Magnetics на протяжении нескольких десятков лет была одновременно и конкурентом, и партнером. Так, в 1999 г. компании организовали стратегический союз, по условиям которого тайваньская CMC Magnetics получила доступ к японскому оборудованию, на котором приступила к серийному производству дисков с логотипами Verbatim и Mitsubishi.

DVD-диски Verbatim пользовались спросом во всем мире

Этому партнерству предшествовало другое событие: в 1998 г. CMC Magnetics выкупила у Verbatim два завода по производству оптических носителей, расположенных в Калифорнии (США) и на территории Мексики. По условиям сделки, сумму которой стороны не раскрыли, Verbatim также передала во владение CMC Magnetics и непосредственно технологию производства магнитных лент и гибких дисков (дискет).

История Verbatim

Компания Verbatim была основана в апреле 1969 г. в Северной Каролине (США), и в 2019 г. она отмечает свой 50-летний юбилей. Изначально она носила название Information Terminals Corporation, а переименование в Verbatim состоялось в 1978 г. и совпало с годом основания CMC Magnetics.

К концу 1970-х компания стала лидером в сегменте производства флоппи-дисков, а в 1982 г. она организовала совместное предприятие с Mitsubishi Kasei Corporation, названное Kasei Verbatim. В 1985 г. Verbatim выкупила компания Eastman Kodak с сохранением совместного предприятия Mitsubishi Kasei Corporation, а в 1990 г. ее приобрела сама Mitsubishi Kasei Corporation.

Современные накопители Verbatim - SD-карта и переносной жесткий диск

В 1994 г. Mitsubishi Kasei Corporation объединилась с Mitsubishi Petrochemical с целью создания Mitsubishi Chemical Corporation, и Verbatim перешла под контроль вновь основанной организации. Десять лет спустя Mitsubishi Chemical Corporation и Mitsubishi Pharma Corporation сформировали компанию Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, которая стала новым владельцем Verbatim. Спустя еще 14 лет, в 2019 г. Verbatim была продана CMC Magnetics.

За всю историю своего существования Verbatim поглотила несколько крупных производителей, что способствовало расширению ее производства и списка выпускаемых товаров. Так, в 2007 г. она купила SmartDisk, а в 2009 г. компанию Freecom, немецкого производителя компьютерной периферии, в том числе флеш-накопителей.

По состоянию на 2019 г. В число выпускаемых и снятых с производства носителей информации Verbatim входят оптические диски (DVD, CD, HD-DVD и Blu-ray, записываемые и перезаписываемые), дискеты (8, 5,25 и 3,5 дюйма), магнитные ленты, карты памяти SD, MMC и CompactFlash, а также USB-драйвы (flash и HDD) и SSD-накопители (портативные и встраиваемые).