Браузер для анонимов Tor начал работать на мобильниках

Команда Tor Project выпустила первую стабильную версию защищенного браузера Tor для Android. Разработчики обещают такой же уровень безопасности, как в десктопной версии. Браузера для iOS не будет в связи с ограничениями Apple.

Tor для Android

Только что вышедшая новая версия браузера Tor для анонимного пользования интернетом под номером 8.5 стала первым стабильным релизом данного браузера для Android. Об этом разработчики Tor официально объявили в своем блоге. Браузер уже можно скачать в магазине приложений Google Play, в каталоге приложений F-Droid он должен появиться в течение суток.

Первая альфа-версия Tor для Android вышла в сентябре 2018 г. Разработчики отмечают, что с тех пор была проделана большая работа, чтобы предоставить пользователям Android тот же уровень безопасности, какой браузер обеспечивает пользователям ПК. В плане функциональности десктопная версия Tor все еще опережает версию для Android, но в плане защиты они находятся на одном уровне.

«Мы убедились в том, что отсутствуют обходы прокси, что первоочередная изоляция включена, чтобы защитить вас от межсайтового отслеживания, и что большинство средств защиты цифрового отпечатка работают», — отмечают разработчики.

Команда Tor Project поясняет, почему так важно было выпустить версию браузера для Android. Выход в интернет с мобильных устройств становится все более популярным, а в некоторых регионах планеты это вообще единственный способ подключиться к Сети. Однако нередко в этих же регионах практикуется слежка за гражданами со стороны властей и интернет-цензура, поэтому тамошним пользователям и нужен мобильный Tor.

О создании версии Tor для iOS речь пока не идет в связи с действующими ограничениями Apple. Поэтому пользователям iPhone команда Tor Project рекомендует обходить блокировки с помощью Onion Browser, который был создан разработчиком Майком Тигасом (Mike Tigas) с помощью Guardian Project.

Список новшеств в Tor Browser 8.5

Для Tor Browser 8.5 путем голосования в сообществе были выбраны новые иконки. Также был изменен дизайн страницы about:tor. Новый релиз совместим с интерфейсом Firefox Photon UI, который упрощает работу с браузером.

Около девяти месяцев назад у пользователей Windows возникли проблемы с доступом к Tor в связи с тем, что разработчики используют набор инструментов MinGW-w64, который не поддерживает новые коды доступа Firefox. В Tor Browser 8.5 эта проблема частично решена, но в данный момент команда проекта все еще работает над окончательными патчами. Ряд других уязвимостей был закрыт.

Разработчики Tor выпустили версию браузера для Android

Также разработчики исследуют недавно найденную уязвимость, относящуюся к кроссплатформенному API для 3D-графики в браузере WebGL и цифровому отпечатку. Пока что уязвимость не закрыта, это предполагается сделать в следующем релизе.

Разработчики предупреждают, что обновление до Tor Browser 8.5 уничтожает сохраненные логины и пароли. Этот баг тоже исследуется и будет исправлен в следующем релизе.

Что такое Tor

Tor является системой прокси-серверов, поддерживающих так называемую луковую маршрутизацию — технологию анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Tor дает пользователю возможность сохранять инкогнито в интернете и защищает его трафик от анализа.

Эта возможность сделала Tor популярным инструментом в руках нарушителей закона, промышляющих продажей наркотиков и оружия, распространением порнографии и т. д. В 2014 г. ФБР заплатило $1 млн исследователям из Университета Карнеги-Меллон в США за помощь в проникновении в Tor с целью деанонимизации его пользователей.

В ноябре 2016 г. команда Tor Project объявила о создании прототипа собственного Android-смартфона, оснащенного продвинутыми средствами кибербезопасности. Прототип, получивший название Mission Improbable, был создан разработчиком анонимной сети Tor Майком Перри (Mike Perry). В качестве аппаратной части были взяты в готовом виде смартфоны Google Nexus и Pixel, изменения претерпело только ПО. Устройство работает под ОС Copperhead — защищенной версией Android, созданной для смартфонов Nexus и Pixel.