Больше россиян в соцсетях сидят только японцы. Цифры

В России очень велика доля пользователей интернета, присутствующих в соцсетях — 78%. По любви к соцсетям россиян обгоняют только японцы, а жители США отстают. В 2017 г. 60,6% населения России выходило в интернет практически каждый день. При этом 53% граждан использовали для работы в интернете мобильные телефоны.

Россияне в соцсетях

Россия находится на втором месте среди стран мира по участию населения в социальных сетях — 78% российских пользователей интернета присутствуют в какой-нибудь соцсети. Россию по этому показателю обгоняет только Япония, где соцсетями пользуются 88% пользователей интернета. За Россией следует США и Великобритания с показателем 75%, Швеция с показателем 74% и Республика Корея с показателем 72%.

Такие данные содержатся в издании «Цифровая экономика: краткий статистический сборник» Высшей школы экономики (ВШЭ) за 2019 г. Конкретно по этому показателю в круг исследуемых стран кроме уже названных вошли также Германия, Италия, Финляндия, Франция, Чешская Республика и Эстония. Сведения предоставлены за 2017 г. или за ближайшие годы, по которым имеются данные. Под населением России понимаются лица в возрасте от 15 до 74 лет.

Распространение интернета в России

В 2017 г. доступ к интернету в России имели 76% домашних хозяйств. В Южной Корее этот показатель составляет 99%, в Японии — 97%, в Швеции — 95%. Около 60,6% населения России выходило в интернет практически каждый день, 76% делали это хотя бы один раз за три месяца, предшествующие опросу. Общее количество пользователей интернета в России в данном году составило 73% от населения. Это меньше чем, например, в Швеции или Великобритании, где этот показатель достигает 96% и 95% соответственно.

При этом 53% населения России выходило в интернет с мобильных телефонов. В Корее этот показатель равен 95%, в Швеции — 84%, в Великобритании — 79%.

Использование интернета для коммуникации в разных странах

Исследователи спросили у россиян, которые никогда не заходили в интернет или последний раз были там больше года назад, что удерживает их от использования Сети. Примерно 70,1% опрошенных ответили, что у них нет интереса или необходимости, 29% сообщили, что им не хватает необходимых навыков, 11,5% пожаловались на высокие затраты на подключение, 4,1% заявили о технической невозможности подключения, а 3,2% сообщили, что не выходят в интернет по соображениям безопасности и конфиденциальности.

Использование интернета для осуществления финансовых операций в разных странах

Как еще используется интернет

Около 49% пользователей интернета в России используют его для совершения телефонных звонков или или видеоразговоров, а 44% отправляют или получают электронную почту. Примерно 53% скачивают или просматривают фильмы и изображения, а также скачивают или прослушивают музыку. Около 31% играют в игры или скачивают их на телефон. Порядка 25% используют интернет для чтения газет, журналов и электронных книг.

Использование интернета для заказа товаров и услуг в разных странах

Для дистанционного обучения интернет в России используют всего 4% пользователей. В США и Корее, например, этот показатель достигает 20%. Всего 10% пользователей интернета в России используют его для поиска работы, в то время как в таких странах как Финляндия, Швеция и Великобритания работу в Сети ищут 31%, 29% и 25% пользователей соответственно. Примерно 32% россиян, пользующихся интернетом, загружают личные файлы для публичного доступа.

Использование интернета для дистанционного обучения в разных странах

Около 29% всего населения России используют интернет для заказа товаров и услуг. Для сравнения, в Великобритании этот показатель равен 82%, в Швеции — 81%, в Германии — 75%. Финансовые операции через интернет в России осуществляет 31% от общего числа пользователей Сети. В Финляндии таких пользователей 93%, в Эстонии и Швеции — 90%.

Использование интернета для поиска работы в разных странах

Цифровые навыки населения

Исследователи оценили также цифровые навыки населения России. Около 41,7% россиян умеют работать с текстовым редактором, для 27,4% не составляет трудности передача файлов между компьютером и периферийными устройствами, 20,6% умеет пользоваться программами для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов. В Финляндии, например, этими навыками владеют 70%, 67% и 54% населения соответственно.

Цифровые навыки населения в разных странах

В то же время работать с электронными таблицами умеют 22,7% россиян, подключать и устанавливать новые устройства — 9,7%, создавать электронные презентации — 9,1%, менять параметры и настройки конфигурации ПО — 3,4%, устанавливать или переустанавливать ОС — 3%, и самостоятельно писать ПО — 1,2%.