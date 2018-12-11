Gartner назвала лучшие компании на рынке СХД

Консалтинговая компания Gartner назвала лидеров уходящего года на рынке дисковых массивов общего назначения (GPDA). Аналитики при составлении рейтинга учитывали степень разработанности концепции продуктов и возможности компаний для ее реализации.

Лидеры и отстающие

Лидером рынка дисковых массивов общего назначения третий год подряд стала компания NetApp, один из ведущих компаний-производителей аппаратного и программного обеспечения, а также сервисов для хранения и управления данными.

Gartner отметил высокомасштабируемые гибридные системы хранения данных FAS, разработанные NetApp. Например, решение FAS9000 позволяет заказчикам масштабировать систему хранения данных до 14 Петабайт емкости на одну систему и до 172 Петабайт на кластер. Кроме того, FAS предлагают весь спектр необходимых решений для гибридных облаков.

Также Gartner выделил NetApp Data Fabric – систему технологий, которая обеспечивает перемещение, контроль и управление данными между собственными СХД и публичными облаками.

Еще одним преимуществом NetApp, по мнению экспертов Gartner, является широкая поддержка облачных решений. Решения NetApp позволяют пользователям быстро интегрироваться с публичными облаками различных провайдеров.

Также Gartner отметили, что качество послепродажной поддержки NetApp за последние годы значительно улучшилось. И это также стало одним из факторов попадания компании в шорт-лист лидеров отрасли.

Магический квадрант Gartner для рынка дисковых массивов общего назначения

Источник: Gartner, 2018

Среди других лидеров Gartner назвала компанию Dell EMC. У данной компании большое число инсталлированных СХД, качественная поддержка гибридных «облаков», хороший выбор массивов данных.

Еще одна компания-лидер – Hitachi Vantara – улучшила интеграцию массивов для хранения данных с виртуализованной инфраструктурой VMware. Однако, по мнению аналитиков, этому поставщику еще есть, над чем поработать: улучшить систему администрирования, добавить систему дедупликации данных – метода сжатия, когда исключаются дублирующие копии информации.

IBM вошла в число лидеров благодаря тому, что его решения поддерживают публичные облачные системы в качестве одного из уровней хранения. А китайская Huawei, недавно вышедшая на рынок систем хранения данных, – за возможность создания удаленных зеркал массивов данных. Это позволяет создать дополнительную систему защиты от утери информации. Также в числе лидеров Gartner назвал израильскую компанию Infinidat и американцев Hewlett Packard Enterprise.

Среди компаний, претендующих на лидерство, ­– DDN, Fujitsu, Quantum, Oracle, Western Digital. К нишевым Gartner отнес пять компаний. Это Lenovo, NEC, Inspur и тайваньские Infortrend Technology и Synology.

Магический квадрант от Gartner

Каждый год консалтинговая компания Gartner публикует свое исследование «Магический квадрант». В нем даются оценки ИТ-компаниям в различных сегментах рынка. Аналитики смотрят на потенциал программного обеспечения, предлагаемого компаниями, оценивают опыт продаж, бизнес-модель, внедрение инноваций. Затем выбираются лидеры рынка, компании, претендующие на лидерство, «компании-визионеры», инвестирующие в наиболее перспективные технологии на рынке, и нишевых игроков. «Квадранты» оценивают самые разные рынки.