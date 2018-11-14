Новый российский суперкомпьютер займется проектированием оружия

Российские специалисты ведут разработку уникального суперкомпьютера для военно-промышленного комплекса России. Он займется созданием новых видов вооружения для страны и будет собран полностью из отечественных комплектующих.

Информационные технологии на страже безопасности страны

В России на стадии активной разработки находится проект новейшего суперкомпьютера, основной задачей которого станет проектирование новых и уникальных видов оружия. Об этом агентству РИА «Новости» заявила генеральный директор научно-производственного отделения «Молния» Ольга Соколова.

По ее словам, в работе над ним принимают участие специалисты таких организаций, как ИНЭУМ им. И. С. Брука, АО «МЦСТ» (разработчики отечественных процессоров «Эльбрус»), АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» и других. По словам Соколовой, проект создается силами большой кооперации.

НПО «Молния» - ракетно-космическое предприятие, самым известным проектом которого стал корабль многоразового использования «Буран».

Главная цель проекта

Создание отечественного суперкомпьютера преследует цель по переведению полного цикла разработки и производства современных видов оружия на отечественное оборудование. Подразумеваются все этапы цикла, включая научные исследования, подготовку опытного рабочего прототипа, проведение его испытаний и сопровождение эксплуатации готовых серийных образцов вооруженными силами страны.

При участии создателей «Эльбруса» в России создается суперкомпьютер для разработки вооружений

По словам Ольги Соколовой, первой задачей суперкомпьютера станет разработка передовых ракет-мишеней, а затем и других видов вооружений. Гендиректор «Молнии» подчеркнула, что в разработке суперкомпьютера уже достигнуты серьезные результаты, но раскрывать подробности она отказалась.

Российские суперкомпьютеры – одни из самых мощных в мире

В мировом рейтинге суперкомпьютере Top500 в ноябре 2018 г. «Ломоносов» занял 485 место, суперкомпьютер Гидрометцентра России – 282 место, а «Ломоносов-2», тоже принадлежащий МГУ, расположился на 79 строчке. В июньской версии Top500 в него попадал суперкомпьютер Сбербанка, занимавший 345 строчку

Подавляющее большинство самых мощных суперкомпьютеров в мире находятся в США и Китае – эти две страны ежегодно борются за первое место, не давая другим государствам и шанса. Китай – абсолютный лидер по количеству суперкомпьютеров в Top500: 229 в рейтинге за ноябрь 2018 г. из Китая. США принадлежит 108 компьютеров, при этом самый производительный суперкомпьютер в ноябрьском рейтинге родом из Америки.

В ноябрьском Top500 также присутствуют суперкомпьютеры из Японии, Германии, Швейцарии, Сингапура, Канады, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Чехии и Франции.

Рейтинг Top500 существует с 1994 г. и обновляется дважды в год – в июне и ноябре. Первое появление России в рейтинге датировано июнем 2003 г.