Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас»

Следственный комитет РФ обвиняет бывшего главу центра связи ФСИН и двух его подельников в преступном сговоре, обеспечившем победу в аукционе ФГУП НТЦ «Атлас». Двое фигурантов дела под стражей, один в розыске.

Злоупотребление служебным положением

Бывший руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щетинин и Андрей Краснюков стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в сговоре на госзакупках по линии ИТ. Следственные органы предъявили им обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стать 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Два соучастника дела — Красюнков и Шайков — в настоящее время находятся под стражей, Щетинин скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. В рамках уголовного дела изъят и изучается большой объем узконоправленной документации, назначены сложные судебные экспертизы, говорится в сообщении правоохранителей.

ГЦИТОиС ведет свою историю с 1996 г. Он был создан для организации во ФСИН инженерно-технического обеспечения, информатизации, функционирования и развития ведомственной телекоммуникационной сети связи, инженерно-технических средств охраны и надзора, средств технической защиты информации, специальной связи, а также организации учета, обеспечения, снабжения и ремонта вооружения, боеприпасов и специальных средств.



В чем подозревают ИТ-шников ФСИН

По версии следствия, должностные лица ГЦИТОиС ФСИН вступили в преступный сговор и обеспечили победу на аукционе ФГУП НТЦ «Атлас». В 2015 г. между государственным заказчиком и поставщиком был заключен госконтракт на поставку 1,5 тыс. комплектов персональных электронно-вычислительных машин на общую сумму более 160 млн руб.

Экс-глава ИТ-центра ФСИН Игорь Шайков арестован

По данным следствия, противоправная деятельность была пресечена благодаря совместной работе следователей Следственного комитета по Москве, оперативных сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН.

Другой коррупционный скандал с участием сотрудников ФСИН

Ранее сотрудники центра техобеспечения ФСИН фигурировали в расследовании «дела электронных браслетов», которое велось против экс-главы ФСИН Александра Рейемера, бывшего его заместителя Николая Криволапова и экс-директора ЦИТОС (центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН предшественник ГЦИТОиС) Виктора Определенова.

В 2017 г., по данным агентства «Интерфакс», Замоскворецкий суд признал всех троих виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил к различным срокам заключения. Реймер получил восемь лет. Следствие и суд установили, что в 2010-2012 гг. подсудимые похитили из государственной казны 1,2 млрд руб., выделенных ФСИН для закупки электронных браслетов. Более 140 млн руб. из похищенных денежных средств получил лично Реймер.

Несколько фактов об «Атласе»

Научно-технический центр «Атлас» был передан в ведение Минкомсвязи в марте 2008 г. во исполнение соответствующего распоряжения Правительства России. До этого предприятие управлялось Роспромом, а еще раньше — с 2004 по 2006 гг. — ФСБ, нося название ФГУП «НТЦ «Атлас» ФСБ России».

В начае 2018 г. НТЦ «Атлас», специализирующийся на разработке «железа» и софта для государственных систем безопасности, утратил статус подведомственной организации Минкомсвязи и был передан в концерн «Автоматика», находящийся в контуре управления «Ростеха».

Широкой ИТ-общественности «Атлас» запомнился скандальным технически проваленным проектом по созданию Единой государственной автоматизированной информационной системы, предназначенная для госконтроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В ходе ее внедрения в 2006 г. из-за многочисленных технических сбоев торговля во многих сетях оказалась почти парализованной.

Из успешных проектов «Атласа» отметим завершившееся в ноябре 2017 г. создание по заказу Минпромторга за 240 млн руб. криптографического сопроцессора с подсистемой хранения ключей, который призван заменить продукцию одного из пионеров микроэлектроники — чипы американской компании Freescale Semiconductor.

По данным «Контур.фокус», с 2011 г. за «Атласом» числится 1397 госконтрактов на общую сумму 13,4 млрд руб. Кроме того, «Атлас» сам выступил в качестве госзаказчика 1721 раз, заключив с октября 2012 г. контракты на 7,2 млрд руб.

Среди крупнейших госзаказчиков «Атласа» — Минпромторг, ФСБ, ФСО, НИИ «Восход» и др.