Задержка с поставками процессоров Intel грозит срывом осенних продаж ноутбуков

Задержки в глобальном масштабе

Несоблюдение графика поставок процессоров Intel нового поколения грозит срывом анонсов новых моделей ноутбуков большинства крупнейших вендоров, сообщил тайваньский деловой ИТ-портал The Digitimes со ссылкой на информацию от собственных источников в цепочке поставщиков комплектующих, пожелавших остаться неназванными.

Срыв запуска продаж новых ноутбуков компаний HP, Dell, Lenovo, Acer и Asustek Computer, запланированных на второе полугодие 2018 г., в свою очередь, может обернуться снижением объемов продаж в высокий осенний сезон и предновогодний период.

По данным источников The Digitimes, сложившаяся на сегодняшний день ситуация с задержками поставок новых процессоров Intel уже побудила ряд компаний пересмотреть свои производственные планы на 2018 г. Сокращение заказов также отразится на всех смежных предприятиях по выпуску комплектующих.

«До неопределенной даты»

Впервые процессоры Intel Core восьмого поколения были анонсированы в 2017 г. Изначально были представлены архитектурные решения на базе оптимизированной версии седьмого поколения (Kaby Lake R) с нормами технологического процесса 14 нм. В апреле Intel объявил о выпуске нового поколения процессоров для ноутбуков с архитектурой Coffee Lake H, включая мощный чип Core i9-8950HK для игровых портативных ПК. Эти чипы также производится с соблюдением норм технологического процесса 14 нм с некоторыми усовершенствованиями.

Переход на выпуск процессоров с нормами техпроцесса 10 нм изначально планировался в Intel еще в 2015 г., однако затем сроки неоднократно сдвигались – сначала на 2017 г., затем на второе полугодие 2018 г.

В конце апреля 2018 г. в своем выступлении на конференции по оглашению финансовых результатов работы компании за I кв. 2018 г., генеральный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) официально сообщил что компания откладывает начало массового производства чипов по техпроцессу 10 нм до неопределенной даты в 2019 г. Отвечая на вопросы по поводу 10 нм, он не исключил, что массовое производство может начаться даже во второй половине 2019 г.

Процессоры Intel с нормами 10 нм появятся не раньше 2019 года

В качестве причины очередной задержки Кржанич указал недостаточный уровень выхода полезной продукции при производстве чипов по техпроцессу 10 нм. По его словам, компания в целом способна производить такие процессоры, но пока в небольшом количестве.

На прошлой неделе Брайан Кржанич неожиданно объявил о решении покинуть пост гендиректора Intel и кресло в совете директоров компании. Согласно официальной версии Intel, отставка Кржанича не связана с его руководством компанией, и вызвана всплывшим фактом прошлых романтических отношений с коллегой. Сейчас компанию временно возглавляет финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan).

Что делать на безрыбье

По словам источников The Digitimes, в ситуации с отсутствием процессоров Intel нового поколения производителям ноутбуков придется стимулировать продажи другими способами, выпуская обновленные модели с дополнительной функциональностью или бонусными пакетами программного обеспечения.

Ряд производителей ноутбуков, по мнению источников The Digitimes, планирует сфокусироваться на более напористом продвижении игровых портативных ПК и бизнес-моделей. В секторе ноутбуков для потребительского рынка производители будут вынуждены пойти на дополнительное снижение цен и отказ от внедрения инновационных приложений и функций, изначально разработанных для работы с новым поколением процессоров Intel.

По факту ряд тайваньский ODM-вендоров ноутбуков уже сейчас отмечают, что их собственные подразделения по разработке и дизайну вынуждены простаивать в ожидании новых чипов.

Разработчики периферийных чипов и контроллеров также вынуждены пересмотреть свои планы по выручке в высокий сезон продаж второго полугодия 2018 г. Отсутствие заявок на разработки с расширенной функциональностью серьезным образом откладывает спрос на новые чипы для считывания биометрии, перьевого ввода, интерфейсы Type-C и другие подобные устройства.

Пересмотр планов на второе полугодие

По мнению аналитиков портала, производители ноутбуков во второй половине 2018 г. будут вынуждены придерживаться преимущественно консервативного маркетинга с упором на тактику доступных цен.

Из этого следует, подчеркивают обозреватели The Digitimes, что контрактным производителям ноутбуков, работающим как по ODM, так и OEM-модели, придется сосредоточить свое внимание на снижении стоимости соответствующих комплектующих и компонентов.

По мнению индустриальных источников The Digitimes, срыв поставок нового поколения процессоров Intel может вылиться в снижение объемов продаж новых ноутбуков во втором полугодии 2018 г. ниже показателей аналогичного периода 2017 г. Кроме того, тренд на снижение объемов продаж может также затронуть и первую половину 2019 г.

Что у конкурентов

Конкуренты Intel, такие как тайваньский производитель полупроводников TSMC, уже начинают производство чипов по техпроцессу 7 нм. Samsung уже наладила массовый выпуск по техпроцессу 10 нм таких популярных чипов как Snapdragon 835 компании Qualcomm.

В начале весны компания AMD заявила, что планирует начать отгрузку своих процессоров с нормами 7 нм до конца 2018 г.