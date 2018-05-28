SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах

«Автодор» и SAP начали прорабатывать аспекты своего сотрудничества, которое должно вылиться в оптимизацию системы расчетов на платных автодорогах. На данный момент под эгидой «Автодора» создается система взаимодействия операторов коммерческих трасс, позволяющая водителям оплачивать проезды автоматически на ходу с помощью единого электронного устройства.

Соглашение «Автодора» и SAP

Одним из аспектов сотрудничества немецкой ИТ-компании SAP и российской госкомпании «Автодор», занимающейся в том числе управлением платными дорогами в нашей стране, станет создание универсальной системы тарификации для автолюбителей. Об этом во время подписания партнерами меморандума на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила гендиректор SAP CIS Наталия Парменова.

«Прорабатываем тему диверсифицированной системы тарификации для разных типов клиентов, чтобы удовлетворять конкретные потребности конкретных групп, создать достаточно сложную комплексную систему тарификации — тарифов более индивидуального подхода к разным группам клиентов», — заявила она.

По словам председателя правления «Автодора» Сергея Кельбаха, общие финансовые параметры сотрудничества госкомпании и SAP пока не обсуждались. Они будут определены для каждого локального проекта отдельно.

Оптимизация оплаты коммерческих дорог

По данным CNews, в рамках сотрудничества новых партнеров в части тарификации на коммерческих трассах речь, в частности, может идти об использовании решений SAP для развития услуг интероперабельности — возможности для водителя, использующего одно электронное платежное устройство, безостановочно проезжать по платным дорогам, эксплуатируемым различными операторами.

Такое устройство размером со спичечную коробку — траспондер — крепится на лобовое стекло, после чего автомобилисту не нужно останавливаться на пунктах взимания платы. Списание средств при прохождении шлюзов на выделенных для этого скоростных полосах происходит автоматически. При этом пользователю транспондера предоставляется скидка по сравнению с разовым билетом.

«Автодор» и SAP договорились о сотрудничестве в области оплаты проезда и обслуживания коммерческих автодорог

До недавнего времени для прохождения различных платных трасс необходимо было иметь транспондеры их конкретных операторов. В июне 2017 г. на уровне предварительных договоренностей между операторами начался процесс интеграции. К 1 сентября 2017 г. он вылился в начало опытно-промышленной эксплуатации системы межоператорского взаимодействия, позволяющей пользоваться на разных дорогах только одним транспондером.

В развитие проекта 25 мая 2018 г. на ПМЭФ владельцы и операторы платных дорог подписали дополнительное соглашение о вступлении в проект нового участника. Подписи под документом поставили представители «Автодора», «Автодора—платные дороги», «Северо-западной концессионной компании», «Объединенных систем сбора платы», «Магистрали северной столицы», «Главной дороги», «Нового качества дорог», «Западного скоростного диаметра». Теперь система объединяет различные участки трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», строящейся М-11 «Москва — Санкт-Петербург», магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Санкт-Петербурге и участок «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 “Беларусь” (“Северный обход Одинцово”)».

Информсистема, объединяющая участников взаимодействия, должна не только позволять автомобилистам пользоваться одним транспондером, но и осуществлять взаиморасчеты, поддерживать системы скидок и лояльности и пр.

Немецкий опыт для ремонта российских дорог

Еще одним направлением сотрудничества SAP и «Автодора» может стать так называемый предиктивный (прогнозный) ремонт трасс. «Большая часть деятельности “Автодора” — это эффективная эксплуатация дорог, и там мы будем делиться своим немецким опытом», — отметила Наталия Парменова.

«Поскольку очень важным элементом является синхронизация строительных и технологических норм России и Западной Европы, то в данном случае сотрудничество с SAP очень хорошо вписывается в идеологию», — считает Сергей Кельбах. При этом он заверяет, что его организация не собирается ограничивать свое сотрудничество в каких-либо вопросах только SAP.

«Задача госкомпании — привнести в развитие дорожной инфраструктуры лучшие мировые практики, и не важно, российские это или международные, — говорит он. — Так что это не значит, что только SAP, но это важный элемент получения компетенций, которых в российских компаниях может не быть».

Несколько фактов об «Автодоре»

Госкомпания «Автодор» была создана в 2009 г. для развития опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечения внебюджетных инвестиций, развития объектов дорожного сервиса.

В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина» и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург». «Автодор» также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.