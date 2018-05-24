Новому министру ИТ и связи дали полтора месяца на поиск денег на цифровизацию

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций получило поручение Правительства до конца июня определиться с ресурсами для трехлетнего финансирования национальных проектов в рамках майского указа Президента, и к началу октября — с детальными планами по их выполнению.

Майский указ обрастает конкретикой

На сайте Правительства РФ опубликовано поручение Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором председатель правительства Дмитрий Медведев дал Минцифры указание по обеспечению реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», также получившего в СМИ название «майский указ 2018 года».

В срок до 29 июня 2018 г. Министерству цифрового развития поручено в указанный срок определиться с источниками и параметрами финансирования программ с учетом разграничения полномочий между различными уровнями власти и их финансирования из средств бюджетов различного уровня.



От Министерства цифрового развития также ожидают разработку обеспеченных финансовыми ресурсами трехлетних детальных планов мероприятий, обеспечивающих достижение контрольных точек; определение ответственности за реализацию национальных проектов, в том числе, на уровне руководства федеральных органов исполнительной власти, с учетом формирования необходимой нормативной и методической базы, за разработку (корректировку) и реализацию национальных проектов (программ) на уровне руководства федеральных органов исполнительной власти.



Помимо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации под руководством Константина Носкова, аналогичные указания получили Минэкономразвития, Минвостокразвития и Минкавказ. Каждому ведомству совместно с Минэкономразвития и Минфином РФ поручено подготовить и представить в Правительство предложения по направлению «цифровая экономика» в соответствии со сферами ведения.

Константин Носков был назначен руководителем Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 18 мая по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее, 15 мая 2018 г., указ о переименовании Минкомсвязи подписал Президент Владимир Путин. Ранее Константин Носков с 2012 г. руководил Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Ранее CNews провел опрос представителей российской ИТ-отрасли на тему их ожиданий от нового главы Министерства цифрового развития Константина Носкова.

Июньский наказ

В срок до 29 июня 2018 г. Министерству цифрового развития также поручено представить список предложений по программе развития цифровой экономики, содержащих динамику значений целевых показателей по годам; уточнение перечня задач, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, а также определение промежуточных и конечных контрольных точек («вех»), обеспечивающих выполнение поставленных задач.

Константин Носков назначен министром по цифровому развитию и связи

До 15 августа 2018 г. Министерству цифрового развития также предстоит представить Правительству проекты национальных проектов и программ в рамках «цифровой экономики». Точные проекты планов мероприятий по реализации этих программ в Правительстве ожидают до 1 октября 2018 г.

Разработкой этих нормативных актов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет заниматься совместно с федеральным проектным офисом, Минэкономразвития и Минфином, с участием Минвостокразвития и Минкавказа, а также органов государственной власти субъектов РФ.

Майский указ и цифровая экономика

«Майский указ», или указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Владимиром Путиным в начале мая.

В документе обозначены 12 приоритетных проектов, направленных на ускорение экономического роста в стране, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни до 78 лет, повышение производительности труда и рост инвестиций. В частности, согласно одной из задач, Россия должна войти в топ5 крупнейших экономик мира «при сохранении макроэкономической стабильности».

В частности, в списке приоритетных проектов в указе фигурирует поручение правительству при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обеспечить к 2024 г. увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.

К 2024 г. правительству также поручено «создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями».

Проект «цифровая экономика» также предусматривает создание системы правового регулирования цифровой экономики, внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий, создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; обеспечение ИБ на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок; внедрение цифровых технологий госуправлении и сфере оказания госуслуг, преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений; создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, в том числе, с венчурным финансированием.

Указ также подразумевает реализацию планов в области развития цифровой экономики с проведением согласованной политики государств – членов Евразийского экономического союза.

О финансировании

Ранее, в начале мая, выступая перед в Госдуме перед фракцией КПРФ, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что для исполнения нового майского указа президента до 2024 г. потребуется не менее 8 трлн руб. Как отметил Медведев, «минимальные средства мы нашли».

Председатель правительства Дмитрий Медведев

Позднее, выступая перед всеми фракциями в Госдуме, Медведев уточнил, что на реализацию всех задач, поставленных в новом стратегическом указе, потребуется около 25 трлн руб. Но поскольку в указ включены существующие приоритетные проекты — от здравоохранения и образования до экспорта и производительности труда, основная часть финансовых потребностей уже заложена в бюджет. Таким образом, новые направления и новые задачи потребуют порядка 8 трлн руб.