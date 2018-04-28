Microsoft обновляет Windows 10: Что появится нового?

Крупное обновление для Windows 10 под названием April 2018 Update станет доступно всем желающим 30 апреля 2018 г. Обновление привнесет ряд новых функций и возможностей, которые позволят оптимально использовать свое время

В новой версии Windows появится «Временная шкала»

Microsoft анонсировала выход обновления Windows 10 Redstone 4 (версия 1803), которое получило название April 2018 Update. Автоматическое массовое развертывание обновления стартует 8 мая 2018 г., но вручную перейти на новую версию можно будет уже 30 апреля 2018 г.

Redstone 4 должно было выйти еще в начале апреля 2018 г., но Microsoft отложила релиз из-за обнаружения серьезной ошибки, приводившей к возникновению знаменитого «синего экрана смерти» (BSOD).

Главным нововведением, представленном в обновлении, можно назвать «Временную шкалу» или Timeline – своего рода интерактивный дневник действий пользователя. Новая функция позволяет находить нужную информацию на любом из устройств пользователя. Нажав комбинацию клавиш Windows и Tab или кликнув по кнопке «Представление задач» на панели задач, пользователь увидит все запущенные в настоящий момент приложения в уменьшенном масштабе на одном экране.

Используя полосу прокрутки или колесико мыши можно «отмотать время» и найти ранее (до 30 дней назад) использованные документы, программы, веб-страницы, фотографии и многое другое. Во «временную шкалу» также сохраняются и действия, совершенные в приложениях для мобильных устройств. На данный момент поддерживаются Office 365 и браузер Edge для ОС Android и iOS.

Отслеживание активности можно отключить при помощи панели управления.

Новая система управления уведомлениями

С выходом обновления в Windows 10 появится функция Focus Assist или «Фокусировка внимания», которая по задумке Microsoft, должна помочь пользователям сохранять концентрацию и не отвлекаться на уведомления из мессенджеров и социальных сетей. Новинка позволяет как полностью отключить уведомления, так и настроить перечень приоритетных приложений или контактов, оповещения от которых все равно будут отображаться. Кроме того, пользователь может указать конкретные часы работы Focus Assist, и функция будет включаться автоматически и регулярно.

Быстрый обмен файлами между устройствами

Еще одним важным нововведением весеннего обновления Windows станет функция Near Share – аналог инструмента AirDrop компании Apple. Благодаря этой функции пользователи смогут обмениваться файлами между устройствами, находящимися в непосредственной близости друг от друга, при помощи технологий Wi-Fi Direct или Bluetooth, Правда, чтобы воспользоваться Near Share, например, на смартфоне под управлением Android, придется отказаться от стандартного лаунчера в пользу Microsoft Launcher.

Функция Near Share позволяет обмениваться данными с устройствами поблизости

Изменения в браузере Edge

Встроенный в Windows 10 стандартный интернет-браузер Edge так же не остался без внимания со стороны Microsoft. Пользователи Edge теперь могут включить или отключить звук на одной или нескольких вкладках браузера, просто кликнув по соответствующей иконке, как это уже реализовано в Google Chrome и Firefox.

Помимо этого, документы в формате PDF стало возможным переключить в полноэкранный режим, чтобы ничто не отвлекало от чтения.

Изменения коснулись и функции автозаполнения: теперь Edge запоминает информацию о банковских картах, которую пользователь вводит при оплате через интернет, чтобы в следующий раз ее не пришлось указывать заново.

Также следует отметить новую возможность Grammar Tools, которая предназначена для людей, испытывающих проблемы при чтении. При активации Grammar Tools текст в браузере разбивается на слоги, а определенные части речи (какие именно – выбирается в настройках) выделяются цветом.

Прочие изменения и дальнейшие перспективы

Помимо вышеперечисленного, апрельское обновление привнесет в Windows возможности голосового ввода текста в виде модуля Dictation и улучшенный голосовой помощник Cortana. К сожалению, ни Dictation, ни Cortana пока не поддерживают русский язык.

Также стоит отметить возможность установки ограничений на передачу данных по сети через определенные подключения, что может быть полезно пользователям тарифов с ограничениями по трафику.

Между тем, Microsoft продолжает работу над следующим обновлением, под кодовым названием Redstone 5, которое должно увидеть свет осенью 2018 г. Тем не менее, участники программы предварительного тестирования Insider Preview уже получили возможность оценить нововведения. Одним из наиболее существенных является функция Sets, позволяющая группировать приложения во кладки аналогично тому, как это реализовано в большинстве веб-браузеров.