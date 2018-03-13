Трамп запретил самую крупную сделку в истории ИТ

Президент США заблокировал продажу американской Qualcomm сингапурскому конкуренту за $117 млрд, указав в качестве причины соображения национальной безопасности. Сделка должна была стать самой крупной в истории ИТ. Сингапурская Broadcom предлагала купить Qualcomm несколько раз, но каждый раз сталкивалась с сопротивлением.

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) издал президентский указ, блокирующий поглощение сингапурской компанией Broadcom американского производителя полупроводников Qualcomm. В качестве причины запрета Трамп указал соображения национальной безопасности.

Согласно тексту указа, имеются «достоверные доказательства», что если Broadcom приобретет Qualcomm, то она «может предпринять действия, которые угрожают ухудшением национальной безопасности Соединенных Штатов».

Напомним, Broadcom намеревалась выкупить Qualcomm за $117 млрд. Сделка должна была стать самым крупным приобретением в истории электронной отрасли. Она затмила бы приобретение производителем техники Dell компании EMC за $67 млрд в 2015 г.

Несостоявшийся переворот в совете

В течение последних нескольких месяцев Broadcom неоднократно делал Qualcomm предложения о покупке, однако каждый раз сталкивалась с сопротивлением. В связи с этим сингапурская компания попыталась провести в совет директоров Qualcomm новых членов, благосклонно настроенных по отношению к сделке.

Всего совет директоров Qualcomm насчитывает 11 человек, Broadcom предложила заменить шестерых из них. Решение должно было быть принято на собрании акционеров Qualcomm в марте, однако собрание отложили на месяц до 5 апреля. Помимо запрета сделки, указ Трампа дисквалифицирует соискателей, предложенных Broadcom на места в совете директоров Qualcomm.

Оценка ситуации

Подобные действия со стороны президента — исторически не очень распространенная практика в США, отмечает ресурс Business Insider. Это решение обнажает растущую экономическую напряженность между США и остальным миром, подогреваемую политикой Трампа «Америка на первом месте», пишет издание. Также позиция президента отражает растущий в США страх кибервойны и кибершпионажа со стороны иностранных государств.

Дональд Трамп заблокировал крупнейшее слияние в истории ИТ

По словам аналитика исследовательской компании GBH Insights Дэна Айвса (Dan Ives), теоретически Broadcom может попытаться найти способы оспорить это решение, но практически указ Трампа уничтожил любые шансы, что сделка состоится. Однако технически у участников сделки есть время до 12 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию по слиянию, которая может изменить ситуацию.

В своем решении Трамп опирался на советы Комитета по иностранным инвестициям в США, который исследовал структуру и обстоятельства сделки. Комитет рассматривает приобретение Qualcomm как недружественный захват одного конкурента другим. Изменить мнение комитета не смогло даже то, что Broadcom специально ради этого согласилась перенести свою штаб-квартиру из Сингапура в США.

Предложения о покупке

В ноябре 2017 г. CNews писал, что Broadcom предложила купить Qualcomm за $130 млрд. В настоящий момент Qualcomm является самым крупным в мире производителем чипов для мобильных устройств. Приобретя компанию, Broadcom превратится в третьего по величине игрока на рынке полупроводников, после Intel и Samsung. Объединенная компания станет поставщиком целого набора компонентов, жизненно важных для производства смартфонов. По мнению Майка Уокли (Mike Walkley), аналитика из Canaccord Genuity, благодаря эффекту синергии сделка создаст мощнейшую компанию как на рынке беспроводной передачи данных, так и в полупроводниковом секторе.

Qualcomm не собиралась принимать предложение Broadcom, полагая, что покупатель намерен купить ее дешевле настоящей цены. По мнению руководства Qualcomm, гендиректор и президент Broadcom Хок Тан (Hock Tan) решил воспользоваться тем, что американская компания испытывает трудности — ее наиболее прибыльное подразделение, которое лицензирует мобильные технологии, как раз страдало от санкций со стороны регуляторных органов по всему миру и вело тяжбу с Apple.

Впоследствии Broadcom выдвинула ряд новых предложений, снизив цену сначала до $121 млрд, а потом до $117 млрд, чтобы наказать таким образом членов совета директоров Qualcomm, которые противились поглощению, пишет Business Insider.

Укрупнение Broadcom

Broadcom была основана в США в 1991 г. американскими предпринимателями Генри Николасом (Henry Nicholas) и Генри Самуэлем (Henry Samueli). Компания занимается производством интегральных микросхем, ТВ-ресиверов, модемов, свитчей, серверных кластеров, процессоров, Bluetooth, VoIP и GPS-устройств, а также другой техники.

Свой нынешний вид Broadcom обрела после того, как была выкуплена компанией Avago Technologies, которую возглавлял Тан, за $37 млрд. О сделке стало известно в мае 2015 г., завершена она была в начале 2016 г. Объединенная компания, зарегистрированная в Сингапуре, занимает седьмое место в рейтинге крупнейших мировых производителей полупроводников.

Как поясняет Bloomberg, Тан в последние три года активно занимается укрупнением бизнеса, что вылилось в серию приобретений общей стоимостью около $300 млрд. Это позволило ему превратить бывшее подразделение Hewlett-Packard по разработке полупроводников в крупного самостоятельного игрока. Подразделение было выкуплено у Hewlett-Packard компанией Agilent Technologies в 1999 г., а в 2005 г. стало независимой структурой под названием Avago Technologies.