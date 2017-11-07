Рождение супергиганта: Broadcom хочет купить Qualcomm за $130 млрд

Broadcom предложила купить Qualcomm за $130 млрд, что может стать самой крупной сделкой в истории электроники. Qualcomm не намерена принимать предложение — компания считает, что покупатель решил воспользоваться ее тяжбой с Apple, чтобы недоплатить.

Предложение Broadcom

Компания Broadcom намерена купить производителя чипов Qualcomm за $105 млрд. Покупатель уже сделал Qualcomm официальное предложение. Формально сумма сделки составляет $130 млрд, но $25 млрд из них будут зарегистрированы как чистый долг. Сделка должна стать самым крупным приобретением в истории электронной отрасли, пишет издание Bloomberg. Она затмит приобретение производителем техники Dell компании EMC за $67 млрд в 2015 г.

По условиям сделки, за каждую акцию Qualcomm будет уплачено $70. Это на 28% больше, чем стоили эти акции 2 ноября — до того, как СМИ начали писать о возможном приобретении. После этого они поднялись с $55 почти до $65. Акции Broadcom также выросли с $252 до $280. Предложенная Broadcom цена представляет собой около 21,2 операционной прибыли Qualcomm, пишет Bloomberg, отмечая, что обычно при заключении таких сделок в электронной отрасли этот коэффициент равняется 22,5.

В настоящий момент Qualcomm является самым крупным в мире производителем чипов для мобильных устройств. Приобретя компанию, Broadcom превратится в третьего по величине игрока на рынке полупроводников, после Intel и Samsung. Объединенная компания станет поставщиком целого набора компонентов, жизненно важных для производства смартфонов. По мнению Майка Уокли (Mike Walkley), аналитика из Canaccord Genuity, благодаря эффекту синергии сделка создаст мощнейшую компанию как на рынке беспроводной передачи данных, так и в полупроводниковом секторе.

Реакция Qualcomm

Однако пока что Qualcomm не собирается принимать предложение Broadcom, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдерскую информацию. Компания считает, что покупатель намерен купить ее дешевле настоящей цены. Qualcomm собирается посоветовать своим акционерам, одобрение которых требуется для заключения сделки, отклонить предложение.

Broadcom намерена купить Qualcomm за $130 млрд

Гендиректор и президент Broadcom Хок Тан (Hock Tan) хочет воспользоваться тем, что Qualcomm испытывает трудности — наиболее прибыльное подразделение компании, которое лицензирует мобильные технологии, сейчас страдает от санкций со стороны регуляторных органов по всему миру и ведет тяжбу с Apple. Производитель iPhone считает, что Qualcomm требует за свои технологии слишком большие отчисления, злоупотребляя доминирующим положением на рынке. Дело может закончиться тем, что Apple, которая покупает компоненты Qualcomm для производства многих своих продуктов, может перестать это делать — компания уже разрабатывает собственные альтернативные решения.

В свою очередь, Qualcomm обвиняет Apple в подаче ложной информации в регуляторные органы с целью навредить производителю чипов. Qualcomm добивается запрета на продажу и производство iPhone в Китае. При этом Apple является одним из крупнейших клиентов Broadcom.

Укрупнение Broadcom

Broadcom была основана в США в 1991 г. американскими предпринимателями Генри Николасом (Henry Nicholas) и Генри Самуэлем (Henry Samueli). Компания занимается производством интегральных микросхем, ТВ-ресиверов, модемов, свитчей, серверных кластеров, процессоров, Bluetooth, VoIP и GPS-устройств, а также другой техники.

Свой нынешний вид Broadcom обрела после того, как была выкуплена компанией Avago Technologies, которую возглавлял Тан, за $37 млрд. О сделке стало известно в мае 2015 г., завершена она была в начале 2016 г. Объединенная компания, зарегистрированная в Сингапуре, занимает седьмое место в рейтинге крупнейших мировых производителей полупроводников.

Как поясняет Bloomberg, Тан в последние три года активно занимается укрупнением бизнеса, что вылилось в серию приобретений общей стоимостью около $300 млрд. Это позволило ему превратить бывшее подразделение Hewlett-Packard по разработке полупроводников в крупного самостоятельного игрока. Подразделение было выкуплено у Hewlett-Packard компанией Agilent Technologies в 1999 г., а в 2005 г. стало независимой структурой под названием Avago Technologies. На днях Тан заявил, что намерен перенести главный офис Broadcom обратно в США.