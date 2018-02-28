Евросоюз обложит ИТ-компании специальным налогом

Власти Евросоюза подготовили черновик документа, согласно которому крупные ИТ-компании будут платить в Европе новый налог в размере от 1% до 5% от валовой выручки. Если интернет-компания имеет дело с рекламой, или на ее сайте происходят денежные транзакции, она платит налог. Если компания просто распространяет контент по подписке, то нет.

Новый налог

Евросоюз намерен ввести новый налог, которые должны будут платить крупные ИТ-компании, пишет издание Politico, в распоряжении которого имеется черновик соответствующего документа, подготовленного Еврокомиссией. Ставка налога может составить от 1% до 5% — в зависимости от того, жители какой именно страны пользуются услугами этих компаний, и каковы их поступления от рекламы и прибыльность бизнеса. Исчисляться налог будет исходя из валовой выручки, то есть до вычета затрат. Платить его нужно будет один раз в год.

Платить новый налог будут обязаны ИТ-компании с глобальным доходом свыше 750 млн евро, при условии, что 10 млн или более из этой суммы они получают в Евросоюзе.

Основным инициатором введения специального налога для крупных ИТ-компаний выступает французское правительство. Как поясняет Politico, власти Евросоюза могут рассматривать этот шаг как ответ на налоговую реформу президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Евросоюз считает, что его реформа нарушает правила Всемирной торговой организации, и ставит США в более выгодное положение по сравнению со странами Европы.

Кто будет платить

Что касается профиля деятельности, то налог затронет интернет-компании, размещающие рекламу на своих ресурсах или собирающие и продающие рекламодателям данные пользователей, типа Google, Facebook, Twitter и др. Черновик документа уточняет, что налог будет взиматься даже в том случае, если и рекламодателем, и площадкой для размещения рекламы выступают иностранные компании — например, Coca-Cola заказывает рекламу на Facebook. Достаточно того, что эта реклама была показана пользователям в Евросоюзе.

Евросоюз готовит специальный налог для крупных ИТ-компаний

Налог распространится и на те компании, регистрация на сайтах которых является платной, или же через эти сайты можно совершить денежную транзакцию. В частности, сайт для аренды жилья AirBnB взимает за осуществление таких транзакций комиссию, поэтому налог с компании пойдет в те страны Европы, где проживают плательщик и получатель перевода. В эту же категорию попадает Uber.

Распространители медиа-контента, которые работают по модели подписки, налог платить не будут. В эту группу входит Netflix. Spotify будет платить налог частично, только со своей бесплатной части, поскольку там показывается реклама. Подписочная часть Spotify платить налог не будет.

Налоговая реформа в США

Закон о налоговой реформе, подписанный Трампом в декабре 2017 г., стал крупнейшим изменением в правилах американского налогообложения за последние 30 лет. Он снижает налог на прибыль для бизнеса с 35% до 21%. Максимальная ставка подоходного налога с обычных граждан была понижена с 39,6% до 37%.

Кроме того, закон должен способствовать возвращению в США зарубежных капиталов крупных компаний вроде Apple, поскольку с начала 2018 г. зарубежные доходы американского бизнеса будут облагаться налогом не в США, а на территории той страны, где они получены. Тем не менее, если компания принимает решение о репатриации капитала, ей необходимо уплатить налог в размере 7,5%.

Согласно закону, американские компании, имеющие капиталы за рубежом, обязаны уплатить с них разовый сбор в размере 15,5% для наличных средств и 8% для других видов капитала. В результате многие крупные компании по итогам последнего квартала были вынуждены уплатить государству значительные суммы. В случае Microsoft выплата составила $13,8 млрд, в случае Apple она может достичь $38 млрд.