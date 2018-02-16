Портал закупок Москвы пропагандирует софт Microsoft и Google в ущерб свободному ПО

При проверке пользовательских настроек на столичном портале госзакупок система предлагает пользователю установить ОС Microsoft и браузер Microsoft или Google. В отношении браузера требования можно считать условно рекомендательными, в отношении ОС — обязательными.

ПО Microsoft и Google по принуждению

Как обратили внимание читатели CNews, портал закупок (поставщиков) правительства Москвы zakupki.mos.ru, по факту, принуждает своих пользователей к безальтернативной установке на компьютерах зарубежного софта.

В официальной инструкции по работе с порталом упоминания этого софта отсутствуют. В документе говорится лишь о необходимости использования отечественного криптографического решения «Криптопро CSP» версии 3.9 и выше. Однако при переходе на портале в раздел «проверка настройки рабочего места» возникают указания на установку в качестве ОС — Microsoft Windows 7 и выше, а в качестве браузера — Microsoft Internet Explorer версии 9.0 и выше или Google Chrome версии 38.0.21.25.122 m и выше.

Отметим, что все эти продукты, включая Chrome, являются проприетарными. Несмотря на то, что браузер Google создан на открытых решениях — браузере Chromium и движке Blink, он также содержит и закрытые компоненты.

Если софт пользователя портала соответствует вышеупомянутым параметрам, то названия установленных на его компьютере и автоматически определенных системой продуктов отображаются «дружелюбным» зеленым цветом (рис. 1).

Рис. 1. Вход на портал поставщиков с рекомендованным ПО Microsoft и Google

В департаменте ИТ правительства Москвы (ДИТ), комментируя эту ситуацию, сообщили CNews, что рекомендации по установке ПО Microsoft и Google продиктованы, преимущественно, необходимостью наличия программного обеспечения с криптосоставляющей у клиента — в первую очередь «Криптопро», у которого существует плагин в Сhrome для OS Windows. «На сегодняшний день это самый распространенный кейс работы с порталом поставщиков, наиболее простой для нашей аудитории», — заверили в пресс-службе ДИТа.

При этом собеседники CNews настаивают на том, что вышеупомянутые требования к настройке рабочего места носят рекомендательный, а не обязательный характер. «Жестких ограничений на работу с порталом для другого состава программного обеспечения, не обозначенного в указанных требованиях, не существует», — говорят в пресс-службе.

Реальная практика читателей CNews использования портала свидетельствует об обратном.

Linux под запретом

Попытка одного из читателей зайти на портал с компьютера под операционной системой Apple Mac OS привела к тому, что ресурс в явном виде потребовал (а не порекомендовал) установить именно Microsoft Windows 7 или выше. Название же «неправильной» системы было отображено «недружественным» красным цветом (рис. 2).

Рис. 2. Вход на портал поставщиков с ОС Macintosh 10.133

О том, что указанная необходимость — это не ошибка в терминологии, можно убедиться по скриншоту, который прислал CNews другой читатель (рис. 3). В его случае «неправильными» оказались и открытая ОС Linux, и свободный браузер Firefox, но для последнего у системы все же нашелся другой термин — действительно рекомендательного характера.

Рис. 3. Вход на портал поставщиков с ОС Linux и браузером Firefox

В результате пользователь на ОС Linux и Firefox утверждает, что ему продолжить работу в системе не удалось. В то же время, другой пользователь на Apple Mac OS и Firefox заверил CNews, что у него получилось пройти регистрацию.

На вопросы CNews относительно того, когда именно на портале поставщиков появились рассматриваемые рекомендации, и когда у пользователей есть шанс дождаться рекомендаций, касающихся открытых или российских продуктов, пресс-служба ДИТа не смогла ответить в течение более чем двух суток.

Несколько фактов о портале поставщиков

Портал поставщиков позиционируется правительством Москвы как инструмент закупок «малого объема», служащий для привлечения к столичным закупкам малого и среднего бизнеса. С его помощью поставщики могут бесплатно предложить свою продукцию более чем 8 тыс. госзаказчиков столицы, а также бизнес-сообществу.

Судя по ленте новостей на портале, в своей действующей версии он работает как минимум с начала февраля 2016 г.

В декабре 2017 г. ДИТ заключил договор на модернизацию портала с компанией «Аптайм 24». Цена контракта составила 75,1 млн руб. Соперник компании на конкурсе — «Центр программных решений» — готов был выполнить работы за 57,9 млн руб. Исполнение контракта должно завершиться 5 октября 2018 г.