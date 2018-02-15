«Яндекс» отвоевал у Google поиск на смартфонах и планшетах

В IV кв. 2017 г. выручка компании «Яндекс» продемонстрировала годовой рост на 26%, а чистая прибыль — на 189%. Доля компании в мобильном поиске также увеличилась, достигнув 45%, хотя еще в середине 2017 г. демонстрировала стремительное падение. Основным конкурентом «Яндекса» в этом сегменте рынка является Google, с которым недавно было достигнуто мировое соглашение.

Итоги квартала

По итогам IV кв. 2017 г. выручка компании «Яндекс» составила 27,9 млрд руб. ($483,7 млн), что на 26% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом чистая прибыль компании достигла 3,5 млрд руб. ($60,8 млн), продемонстрировав годовой рост на 189%. Рентабельность бизнеса по чистой прибыли равняется по итогам квартала 12,6%.

По итогам всего финансового 2017 г. выручка компании равняется 94,1 млрд руб. ($1,63 млрд), что на 24% превосходит результат за 2016 г. Чистая прибыль за весь 2017 г. достигла 8,7 млрд руб. ($150,3 млн), показав годовой рост на 28%. Рентабельность по чистой прибыли составила по итогам года 9,2%.

Драйверы роста

Источником 90% квартальной выручки компании является продажа рекламы в интернете, которая показала годовой рост на 19%. Поступления от рекламы на сайтах «Яндекса» составили 18,932 млрд руб., а от рекламы на сайтах рекламной сети — 6,138 млрд руб. Годовой рост в этих сегментах составил 22% и 11% соответственно.

Среди прочих направлений компания выделяет рост квартальной выручки «Яндекс.такси» на 191% до 2,191 млрд руб. Поступления от этого сервиса за весь год составили 4,891 млрд руб., показав рост на 111%. Количество поездок, осуществленных через «Яндекс.такси», выросло на 250% по сравнению с последним кварталом 2016 г. Напомним, уже по окончании последнего отчетного периода «Яндекс.такси» и российский Uber завершили процесс объединения бизнеса.

Доля в мобильном поиске

Примечательно, что в последнем квартале «Яндекс» продолжил наращивать долю на российском рынке поиска в интернете, осуществленного с мобильных устройств. По итогам IV кв. пользователи Android обращались к поисковой системе «Яндекс» в 45% случаев. При этом в III кв. доля мобильных поисковых запросов к «Яндекс» составляла 41,2%, и этот результат считался рекордным, а во II кв. аналогичный показатель составлял 38,2%. Год назад, в IV кв. 2016 г. доля «Яндекса» в мобильном поиске равнялась всего 37%, как свидетельствует аналитический сервис «Яндекс.радар». При этом в середине 2017 г. было зафиксировано многомесячное последовательное сокращение доли «Яндекса» в этом сегменте и одновременный рост доли Google.

«Яндекс» продолжает наращивать долю в мобильном поиске в России

Если же говорить о поиске вообще — как на мобильных устройствах, так и на ПК — то здесь доля «Яндекса» по итогам последнего квартала составила в среднем 56,5%. Максимальный показатель в 56,7% был зафиксирован в декабре 2017 г. В предыдущем квартале доля компании на этом рынке составляла 54,9%.

Годовой рост количества платных кликов на сайтах «Яндекса» и рекламной сети составил в минувшем квартале 10%, а средняя цена за клик выросла за год на 9%.

Война с Google за мобильный поиск

Основным конкурентом «Яндекса» на российском рынке мобильного поиска является компания Google. В 2014 г. российская компания разработала собственную кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго эшелона — Explay, Prestigo, Fly — попробовали выпускать смартфоны на ОС «Яндекса», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

Оказалось, что условия GMS обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. В 2015 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты.

После нескольких штрафов и попыток Google оспорить решение ФАС в суде, стороны нашли компромисс. В частности, Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome.

Также Google обязалась создать для российских пользователей Google Chrome поисковый виджет, который обеспечит им возможность выбрать поисковую систему по умолчанию — Google или «Яндекс». Данный виджет был предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.