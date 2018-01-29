Сбербанк и ФАС откажутся от курьеров и электронного обмена в пользу блокчейна

В ФАС рассказали о первых результатах и перспективах проекта по взаимодействию ведомства с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн. Не исключено, что со временем она придет на смену спецсвязи, курьерам и электронному обмену.

Блокчейн как технология связи

По итогам запущенного в 2017 г. совместного проекта ФАС и Сбербанка эти организации могут отказаться от используемых сейчас способов связи в пользу технологии обмена документами на основе блокчейна. Под традиционной связью в данном случае подразумевается не только курьерская доставка, но и электронный обмен. Об этом «Экспертному центру электронного государства» рассказали в антимонопольном ведомстве.

Полное название проекта звучит как «Цифровое взаимодействие ФАС с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн». О его переходе в стадию опытно-промышленной эксплуатации ФАС сообщала в конце декабря 2017 г.

«Ранее в рамках пилотного проекта ФАС со Сбербанком, а также компаниями «Аэрофлот», «Русский уголь», «Фортеинвест» и др. были изучены возможности распределенного хранения документов с целью повышения скорости, надежности и качества взаимодействия, — говорилось тогда в пресс-релизе ФАС. — По результатам пилотного проекта были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию».

ФАС и Сбербанк экспериментируют с блокчейном в области обмена документами

Теперь в ФАС отмечают, что через новую систему между ведомством и Сбербанком уже начали передаваться первые документы. «До конца 2017 года между этими организациями был осуществлен обмен десятью документами по пяти запросам ФАС, направленным в рамках проводившихся на тот момент расследований в отношении третьих лиц по признакам нарушения антимонопольного законодательства, — рассказывают представители надзорного органа. — Согласован поэтапный перевод документооборота на новую систему».

За технологическую основу проекта была взята созданная на базе открытого ПО платформа Storj, которая была совместно доработана специалистами ФАС и Сбербанка.

Информация распределенного реестра документов хранится на двух независимых узлах, расположенных соответственно в ФАС и «Корус консалтинге СНГ» (входит в группу компаний Сбербанка).

Почему именно блокчейн

По мнению представителей ФАС, технология блокчейн позволяет перевести обмен документами на новый уровень, повысив его скорость, качество и эффективность и обеспечив при этом высокий уровень защищенности и верификации.

Основная причина выбора блокчейна — устранить зависимость от операторов электронного документооборота, через которых в настоящее время работает большинство систем обмена данными.

Результат проекта будет оцениваться по ряду факторов: скорость, защищенность, удобство, простота, экономическая эффективность системы и др.

Кто еще экспериментирует с блокчейном

Экспертный центр напоминает, что в марте 2017 г. председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал поручение Минкомсвязи разобраться, возможно ли применение технологии блокчейн в системе государственного управления и экономике.

На днях о тестировании блокчейна совместно с Минэком сообщили в ВЭБ. Пилотный проект, по словам представителя банка, запущен в сфере госзакупок. Ожидается, что благодаря внедрению новой технологии снизится период отвлечения залога на тендер, что позволит участникам значительно сэкономить. Иначе говоря, средства компаниям будут возвращаться автоматически, без проволочек, а значит, участникам не придется переплачивать банкам проценты по привлеченным кредитам.

Осенью мэр Москвы Сергей Собянин поручил использовать блокчейн в максимальном количестве электронных услуг и сервисов столицы. Ресурс для открытых референдумов по городским вопросам «Активный гражданин» стал, по заявлению московских властей, первым из них.

О тестировании применения технологии блокчейн также было объявлено и в Росреестре.