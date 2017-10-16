ПО из Белоруссии и Казахстана уравняют в правах с российским софтом

Чиновникам России вскоре не придется обосновывать закупки зарубежного софта, если дело станет касаться стран, входящих, как и Россия, в клуб ЕАЭС. На данный момент в нем кроме нашей страны присутствуют Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Новый реестр ПО для чиновников

Российским чиновникам разрешат беспрепятственно закупать не только отечественное ПО, но и софт, созданный в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии — в странах, которые наравне с Россией входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это следует из проекта постановления Правительства, подготовленного Минкомсвязи.

Напомним, с 1 января 2016 г. российские госведомства в вопросах закупок зарубежного софта обязаны в приоритетном порядке подбирать решения из курируемого Минкомсвязи Реестра отечественного ПО. Закупать зарубежный софт чиновникам разрешено лишь в том случае, если они сумеют обосновать, что программы с требующимися им характеристиками в этом Реестре отсутствуют.

В соответствии с новым постановлением госведомствам позволят не обосновывать приобретение зарубежного софта, если дело будет касаться стран, входящих в ЕАЭС. Для подтверждения принадлежности программ именно к этим странам планируется создать Реестр ПО ЕАЭС.

Минкомсвязи готовит чиновников к свободным закупкам ПО из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

В проекте документа Минкомсвязи, который сейчас представлен на тематическом портале regulation.gov.ru, временем создания нового реестра указ ноябрь 2017 г. На момент выхода материала в Минкомсвязи не смогли прокомментировать CNews, является ли эта дата предварительной, или формирование списка программ действительно планируется начать с этого месяца.

Некоторые подробности

Из опубликованных данных следует, что отбирать программы для нового реестра станет совещательный орган, который сейчас ведет российский реестр — курируемый Минкомсвязи Экспертный совет по отечественному софту.

Станет ли Реестр ПО ЕАЭС играть какую-либо роль также и в станах этого союза (а не только в России), в Минкомсвязи CNews не пояснили.

Как можно судить по тексту проекта постановления, к отбору программ из ЕАЭС будут подключены эксперты из Евразийской экономической комиссии.

Отметим, что по некоторым данным, клуб ЕАЭС вскоре может расшириться на Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Индию, Китай, Иран, Монголию, Турцию и Тунис

История возникновения российского Реестра

Напомним, в ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении госзакупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Госзакупки были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Cайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности.