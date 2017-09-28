«Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов

Государственная монополия «Транснефть» продолжает вкладываться в решения IBM, намереваясь приобрести лицензии на ПО Websphere почти на 200 млн руб.

IBM Websphere для госмонополии

Госмонополист трубопроводной транспортировки нефтепродуктов — компания «Транснефть» — готова потратить на ПО IBM Websphere 192 млн руб. Эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в запущенном 28 сентября 2017 г. тендере по выбору поставщика порядка 50 тыс. различных софтверных лицензий.

Заявки от претендентов будут приниматься до 19 октября, аукционные торги намечены на 31 октября. На исполнение принятых обязательств поставщику с учетом времени, необходимого на подписание договора, будущему поставщику отведено менее месяца — все поставки должны завершиться до 30 ноября 2017 г.

Анализ сайта госзакупок показывает, что тендеры, связанные с продуктами IBM «Транснефть» проводит регулярно. Так, 19 сентября 2017 г. компания подписала договор на 25,3 млн руб. с «РРС-Балтика» на расширенную техподдержку ПО IBM. Ранее, 16 ноября 2016 г. был заключен контракт на поставку ПО с компанией «Крастком» на 52,2 млн руб. Еще раньше, 3 октября 2016 г. подряд на техподдержку программного и аппаратного обеспечения IBM достался «Дионе холдинг» за 64,2 млн руб., а 12 января 2016 г. контракт на техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем на платформе IBM FileNet ушел в «Транснефть телеком» за 24 млн руб.

«Транснефть» выделила 192 млн руб. на ПО IBM

На момент публикации материала в пресс-службе «Транснефти» не подтвердили и не опровергли предположение CNews о том, что интерес к ПО IBM в рамках новой закупки связан с тем, что действующая ИТ-инфраструктура госмонополии во многом построена на решениях именно этой американской компании. Также в «Транснефти» не ответили, за какие именно бизнес-процессы отвечает используемый софт IBM.

Что именно закупается

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, «Транснефть» рассчитывает приобрести 140 лицензий на приложения для мониторинга бизнес-процессов в реальном времени Business Monitor, 4 760 — на ПО сервера приложений WebsphereApplicationServer, пять — на средства резервного копирования SpectrumProtectSnapshot, 200 — на софт для архивирования авторизованных файловых систем ContentCollector, 280 — на серверное ПО для интеграции больших объемов данных Websphere Transformation Extender.

Кроме того госкомпании требуется 16 лицензий на ПО агентского 100 лицензий на софт клиентского управления критически важными бизнес-приложениями TivoliCompositeApplicationManager, а также 560 лицензий на систему автоматизации бизнес-процессов Process Server Standard, 2100 лицензий на сетевое ПО WebsphereMQ, 280 — на интеграционный софт IntegrationBus, 2660 — на сетевое ПО MQ, 5461 — на ПО управления бизнес-процессами для авторизованных пользователей Case Foundation и 33040 — на WebsphereApplicationServerдля распределенной серверной среды.

Какой еще софт использует «Транснефть»

Закупочная активность «Транснефти» за последнее время позволяет сделать вывод о том, что IBM — не единственный софтверный вендор для этого госзаказчика. В частности, в августе 2018 г. завершился тендер на поставку ИТ-оборудования и подготовку инфраструктуры для ЦОДа компании. Контракт по его итогам на 1,83 млрд руб. достался «Компьюлинку». Номенклатура поставки включает лицензии виртуализации VMware, лицензии на MaxPatrol (российской компании Positive Technologies), лицензии Veeam Management Pack, а также лицензии на ПО «Лаборатории Касперского», системы управления Check Point и Ysoft SafeQ.

Несколько фактов о «Транснефти»

Публичное акционерное общество «Транснефть» было учреждено постановлением Правительства от 14 августа 1993 г. Учредителем выступает само Правительство.

Компания сама себя именует субъектом естественных монополий, осуществляя транспортировку более 83% добываемой в России нефти по магистральным трубопроводам (свыше 68 тыс. км) на территории нашей страны и за ее пределами.

Уставный капитал компании составляет 7,1 млн руб. На него выпущено 5 568 748 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.