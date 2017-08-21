«Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти»

Почти двухмиллиардный контракт «Транснефти» на поставку ИТ-оборудования и подготовку инфраструктуры для ЦОДа компании достался «Компьюлинку». Неудачливыми конкурентами выступили «Инлайн груп» и «Ай-теко».

Победа «Компьюлинка»

Поставкой оборудования и подготовкой ИТ-инфраструктуры для ЦОДа «Транснефти» в ближайшие полгода займется компания «УСП компьюлинк». Это право она получила по итогам завершившегося закрытого запроса предложений с начальной максимальной ценой лота в 2,06 млрд руб.

Из итогового протокола конкурсной комиссии можно заключить, что госзаказчик пригласил к участию в тендере только трех потенциальных поставщиков. Помимо победителя ими выступили «Инлайн груп» и «Ай-теко». После торгов на понижение представители «Транснефти» приняли решение подписать контракт с «Компьюлинком» за 1,83 млрд руб.

На момент выхода публикации в пресс-службе «Транснефти» не смогли прокомментировать CNews, что именно определило вышеописанный круг участников закупки.

Напомним, рассматриваемая процедура была запущена госзаказчиком в середине июля 2017 г. и в ее рамках вся техническая документация была описана как коммерческая тайна. Получить к ней доступ потенциальные подрядчики могли по отдельному запросу. Передача сведений предполагала подписание соглашения о соблюдении конфиденциальности информации. «В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам принимающая сторона обязана возместить раскрывающей стороне причиненные убытки в полном объеме», — гласил тендерный документ. Методика оценки этих убытков в тексте соглашения прописана не была.

Поставкой «железа» и подготовкой ИТ-инфраструктуры «Транснефти» за 1,83 млрд руб. займется «Компьюлинк»

«Транснефть» в своих тендерах, относящихся к ее ЦОДу, апеллирует к коммерческой тайне не впервые. В частности, в аналогичном закрытом формате компания в июне 2016 г. выбрала подрядчика на проектирование миграции в него информационно-вычислительной инфраструктуры, информационных систем и сервисов. Контракт на 78,3 млн тогда также достался «Компьюлинку».

Что именно закупает «Транснефть»

Из документов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что «Транснефть» приобретает четыре блейд-корзины для установки серверов виртуализации, 54 сервера виртуализации, сервер локальной информационной системы, три блейд-корзины для установки серверов терминального доступа и VDI, 44 сервера VDI и виртуальных рабочих стола, четыре сервера VDI для работы с графикой, четыре SAN-коммутатор, ленточную библиотеку, два сервера СРК, продуктивную систему хранения данных, СХД для VDI и для подсистемы резервного копирования, два коммутатора ядра, 10 коммутаторов доступа, два коммутатора сети управления, два коммутатор узла доступа в интернет, восемь оптических модуля SFP Cisco 10GBASE-SR, оборудование для подсистем терминального доступа и виртуальным рабочим столам, для подсистемы сетевой печати (200 комплектов), для обеспечения межсетевого экранирования и пр.

Также госмонополист покупает ПО Nvidia для возможности использования видеокарт Tesla M60 в VDI, ПО AgileController-DCN и системы управления на софте eSight. Кроме того, в планах компании приобрести подписку и поддержка для ПО системы управления Check Point, для лицензий виртуализации Vmware, для лицензий Veeam Management Pack и для лицензий Ysoft SafeQ.

Спецификация поставки на предоставление прав на ПО включает лицензии виртуализации VMware, лицензии на MaxPatrol (российской компании Positive Technologies), лицензии Veeam Management Pack, а также лицензии на ПО «Лаборатории Касперского», системы управления Check Point и Ysoft SafeQ.

Срок исполнения контракта прописан на уровне 160 рабочих дней.

Несколько фактов о «Транснефти»

Публичное акционерное общество «Транснефть» было учреждено постановлением Правительства от 14 августа 1993 г. Учредителем выступает само Правительство.

Компания сама себя именует субъектом естественных монополий, осуществляя транспортировку более 83% добываемой в России нефти по магистральным трубопроводам (свыше 68 тыс. км) на территории нашей страны и за ее пределами.

Уставный капитал компании составляет 7,1 млн руб. На него выпущено 5 568 748 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.