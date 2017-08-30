Acer выпустила «самый мощный игровой ПК современности». Видео

Компания Acer представила в Берлине игровой ПК Predator Orion 9000, который назвала самым мощным игровым ПК на сегодняшний день. Для удобства перемещения тяжелый системный блок пришлось оборудовать колесами. Цена новинки в США составит от $1999, продажи начнутся в ноябре.

«Самый мощный игровой ПК»

Компания Acer представила игровой ПК Predator Orion 9000, который назвала «самым мощным игровым ПК на сегодняшний день», пишет ресурс The Verge. Издание отмечает, что, помимо характеристик новинки, на аудиторию произвели сильное впечатление колесики, которыми корпус ПК оборудован для удобства передвижения — на манер чемодана.

Predator Orion 9000 поступит в продажу в Северной Америке в декабре по цене от $1999. В ноябре он станет доступен в Европе, странах Ближнего Востока и Африки по цене от 1999 евро.

Технические особенности

Аппаратной основой для Predator Orion 9000 послужил 18-ядерный и 36-потоковый процессор Intel Core i9 Extreme Edition. ПК располагает до 128 ГБ оперативной памяти типа DDR4 в 4-канальном режиме. Пользователь может установить до четырех видеокарт AMD Radeon RX Vega, или же двух NVIDIA GeForce GTX 1080Ti в режиме SLI.

Корпус выполнен в форме пирамиды. В ПК предусмотрено жидкостное охлаждение, также внутри корпуса имеется место для установки до пяти 120 мм кулеров. Благодаря кулерам потоки воздуха будут перемещаться между так называемыми термальными зонами, на которые пространство корпуса разделено по технологии Acer IceTunnel 2.0. У каждой зоны есть свой туннель для воздушного потока, вытесняющего тепло. Часть воздушного потока перенаправляется к задней части лотка материнской платы для охлаждения устройств хранения.

Корпус Predator Orion 9000 имеет пирамидальную форму

Для подключения периферийных устройств предусмотрено два порта USB 3.1 Gen 2 — один типа C и один типа А. Также есть восемь портов USB 3.1 Gen 1 — один типа С и семь типа А — и два порта USB 2.0 типа A. Predator Orion 9000 поддерживает в общей сложности три слота M.2 для увеличения мощности ПК, и четыре слота PCIe x16 для расширения видеокарт.

Монитор

Специально для Predator Orion 9000 компания разработала монитор Acer Predator X35. Он поступит в продажу в I кв. 2018 г. Это 35-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и кривизной 1800R. Он имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей, что соответствует стандарту WQHD. За контрастность и динамический диапазон отвечают технологии NVIDIA G-SYNC, Acer HDR Ultra и технология квантовых точек.

Расширенное светодиодное локальное затемнение в 512 индивидуально контролируемых зонах позволяет дисплею избирательно светиться на отдельных участках. Технология Acer BlueLightShield дает возможность пользователю контролировать выбросы синего света, для этого нужно выбрать один из четырех фильтров в меню. Панель Premium VA обеспечивает угол обзора до 178 градусов по горизонтали и по вертикали. Технология Dark Boost отвечает за отображение мелких деталей в условиях слабой освещенности.

Аксессуары

Для нового ПК предусмотрена игровая гарнитура Predator Galea 500 которая позволяет на звук определять местоположение различных элементов в пространстве игры. Технология Acer TrueHarmony 3D Soundscape воссоздает акустическое пространство, основываясь на положении головы игрока. За скорость и четкость воспроизведения звука отвечает диафрагма драйвера из биоцеллюлозы с резиновым покрытием. Гарнитура имеет три режима: EQ Music, Movie и Sport.

Также предусмотрена мышь Predator Cestus 500 с двумя переключателями, которая позволяет игрокам настраивать сопротивление кликов в соответствии с типом игры. Например, легкое сопротивление подойдет для игр FPS, требующих более быстрой реакции. Для маневров в играх RTS подойдет усиленное сопротивление. Мышь имеет подсветку, в которой использована цветовая модель RGB на 16,8 млн цветов, а также 8 схем освещения, 5 встроенных профилей настроек, 8 программируемых кнопок и позолоченный разъем USB.

Гарнитура Predator Galea 500 будет доступна в Северной Америке в ноябре по цене $299,99, одновременно она появится в странах Европы, Ближнего Востока и Африки по цене 299,99 евро. Мышь Predator Cestus 500 появится в продаже в Северной Америке в ноябре по цене $79,99, и в этом же месяце ее уже можно будет купить в Европе, Африке и на Ближнем Востоке за 89,99 евро.