Создан промышленный микрокомпьютер на «Эльбрусах» для «Росатома», «Русгидро» и РЖД

«Росэлектроника» впервые представила защищенный промышленный модуль сбора сигналов различных датчиков с последующей передачей данных на главный сервер. Устройство работает под управлением отечественной ОС «Эльбрус» и гарантирует высокую защиту от внешних кибератак.

Система на отечественной элементной базе

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил компактный вычислительный модуль на основе микропроцессора «Эльбрус», предназначенный для использования на стратегически важных объектах энергетического комплекса.

Модуль выполнен в герметичном корпусе с промышленным уровнем защиты. Устройство также защищено на аппаратном и программном уровнях от хакерских атак и удаленных несанкционированных вмешательств в работу промышленных систем.

«Это новое поколение вычислительных модулей для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Разработка полностью российская – от конструкции до софта и комплектующих, включая микропроцессор с отечественной архитектурой. Это гарантирует отсутствие "закладок" и возможностей несанкционированного доступа к работе систем. Сфера применения устройства – отрасли промышленности, где необходимо обеспечить защиту критически важных инфраструктур, прежде всего, энергетика. Такие устройства – самая надежная гарантия от киберпреступности и "кибербомб", которыми пугают Россию в последнее время. Сейчас мы представляем опытный образец, поставка первой тестовой партии на энергетические объекты ожидается в конце этого года», – сказал представитель «Росэлектроники».

Как сообщили CNews в госхолдинге, до 2018 г. планируется выпустить несколько сотен устройств. Потом объемы партий станут измеряться тысячами. В числе первых ожидаемых покупателей новинки – «Русгидро», «Росатом», МОЭК и РЖД.

Особенности конструкции

Модуль выполнен на отечественной микроэлектронной базе и работает под управлением российской операционной системы «Эльбрус». Модуль функционирует в качестве центра для сбора сигналов с различных датчиков на объектах энергетики.

Модуль сбора данных под управлением ОС «Эльбрус»

Устройство консолидирует полученную информацию и далее передает ее на главный сервер, обеспечивая при этом необходимую ИТ-безопасность.

Модуль выполнен в герметичном металлическом корпусе промышленного образца. Устройство приспособлено к жестким условиям эксплуатации, обладает высокой производительностью при низком энергопотреблении.

Для обеспечения совместимости с широким списком промышленных датчиков и индустриальных систем, модуль оснащен большим количеством современных интерфейсов, включая скоростной порт Gigabit Ethernet, видеовыход, порты USB, промышленные последовательные интерфейсы RS-232 и RS-485/422.

Промышленная операционная система «Эльбрус» реального времени

Операционная система реального времени «Эльбрус» («ОСРВ Эльбрус») разработана на базе Debian Lenny 5.0.9 для компьютеров на базе отечественной архитектуры «Эльбрус», компьютеров с отечественной реализацией архитектуры SPARC и для компьютеров на базе архитектуры х86.

Дистрибутив «ОСРВ Эльбрус» включает средства исследования характеристик реального времени разрабатываемой ОС: времени входа в прерывание, времени переключения процессов, времени закрытых прерываний в ОС, времени входа в ОС с запрещенным переключением процессора на другой процесс и др. В комплект также входит оптимизированная версия библиотеки libpthread для систем реального времени, средства трассировки исполнения всех процедур ОС и систем реального времени, средства трассировки между двумя программными точками для исследования недетерминированных времен исполнения программных фрагментов, а также оптимизирующий компилятор из состава общего программного обеспечения «Эльбрус» для эффективной компиляции исходных текстов дистрибутива.

В «ОСРВ Эльбрус» реализована возможность организации в специальном программном обеспечении (СПО) резервирования с использованием межмашинных каналов обмена типа RDMA, аппаратно-программные средства перезапуска (WD-таймер) системы при зацикливании ОС, возможность автоматического старта СПО реального времени и организации исполнения процессов СПО реального времени в собственной виртуальной памяти.

«ОСРВ Эльбрус» обеспечивает время входа в прерывание не более 20 мкс для процессоров с тактовой частотой не ниже 500 МГц, а также время активизации процесса СПО (переключение процесса) из обработчика прерываний не более 50 мкс при отсутствии дополнительных прерываний в процессе переключения.