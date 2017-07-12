Пенсионный фонд начал миграцию с IBM на «Эльбрусы»

Пенсионный фонд переходит от тестового использования платформы «Эльбрус» к промышленному. Дополнительные серверы, необходимое для миграции части АИС ведомства на отечественное «железо», будут закуплены позже. Но ПФР уже приступил к поискам подрядчика для необходимой модернизации существующего ПО.

Проект промышленного использования «Эльбрусов»

Пенсионный фонд России (ПФР) после проведенного в 2016 г. тестирования платформы «Эльбрус» приступает к ее полноценному использованию в своей автоматизированной информационной системе нового поколения АИС ПФР-2. В рамках проекта ведомство объявило тендер с начальной ценой контракта в 20 млн руб. на развитие и сопровождение ПО актуализации данных и сервисов информирования застрахованных лиц на упомянутой отечественной платформе. Заявки от претендентов будут приниматься до 21 июля 2017 г., определение победителя намечено на 26 июля.

Как рассказал CNews директор Межрегионального информационного центра (МИЦ) ПФР Константин Янкин, в рамках данного проекта, по сути, будет осуществлен первый для Пенсионного фонда ввод «Эльбрусов» в промышленную эксплуатацию. Ранее российские программно-аппаратные комплексы под этой маркой использовались в ведомстве только для тестирования их быстродействия и для работы на них некоего прототипа сервиса информирования застрахованных лиц — без реальной рабочей нагрузки.

Янкин поясняет, что этот прототип сейчас развернут на имеющихся в ПФР двух ПАКах «Эльбрус». Но для реального переноса части функционала ПО подсистемы АИС ПФР-2 «Ведомственные информационные ресурсы» (ВИР) программное обеспечение данных комплексов должно быть доработано. Эта доработка не будет касаться расширения функциональности ПАКов, а именно обеспечит адаптацию комплексов под возросшую нагрузку на АИС Пенсионного фонда — увеличит их быстродействие.

Пенсионный фонд начинает полноценное использование «Эльбрусов»

Комментируя новый фронт работ в сравнении с тем, что уже было осуществлено в рамках тестирования, Янкин подчеркивает, что использование «Эльбрусов» в ПФР трансформировалось из узкой задачи по переносу на них сервиса информирования граждан в задачу по формированию кластера из 12 машин и интеграцию этого кластера в общую систему АИС-ПФР. «Данный кластер будет задействован несколькими подсистемами и сервисами ПФР и заменит оборудование IBM», — добавляет он.

Таким образом, помимо двух вышеупомянутых ПАКов ведомство, как и было запланировано ранее, собирается приобрести для проекта еще 10 машин. Свою потребность в них ПФР уже обозначил производителю «Эльбрусов» — ИНЭУМ им. И. С. Брука, однако из-за обязательств перед другими заказчиками институт сможет их подготовить только приблизительно в октябре 2017 г. Официальный тендер на их закупку ПФР объявит позже.

Технические подробности проекта

Подсистема ВИР предназначена для предоставления Пенсионным фондом сведений в проверяющие органы, а также сторонним органам власти, организациям и гражданам — посредством автоматизированного доступа в электронном виде, для реализации госфункций и предоставления госуслуг.

В настоящий момент ВИР функционирует на серверах IBM архитектуры x86 под управлением СУБД IBM DB2 и Postgres Pro. В качестве ОС задействованы RedHatи MicrosoftWindows.

В рамках заказываемы ПФР работ подрядчику необходимо будет доработать компонент «Оперативная база данных ВИР» для включения в его программно-аппаратный состав платформы на базе процессора «Эльбрус».

«Особенностью такой конфигурации кластера является гетерогенность среды, использование узлов различных платформ в кластере», — говорится в ТЗ. Для организации узлов данных в этом кластере будут задействованы серверы с архитектурой «Эльбрус» и специализированной ОС «Эльбрус». Узлы управления нагрузкой продолжат работать на серверах IBM с ОС Red Hat Enterprise Linux.

Некоторые подробности сравнения «Эльбрусов» с IBM

Напомним, об апробации ПФР технических решений по размещению сервисов информирования застрахованных лиц и баз данных на отечественной программно-аппаратной платформе «Эльбрус» CNews стало известно в октябре 2016 г. В ходе эксперимента данные с серверов IBM под управлением СУБД IBM DB2 были перенесены на серверы, использующие процессоры и ОС «Эльбрус», под управлением СУБД PostgerSQL и с применением web-сервера Apache и сервера приложений Tomcat.

В ходе сравнительного тестирования быстродействия выполнения операций на действующей и экспериментальной системах в ПФР было выявлено значительное отставание скорости на платформе «Эльбрус» по сравнению с IBM. Однако в фонде остались удовлетворены такими результатами.

В тестировании принимали участие два сервера на платформе «Эльбрус» с четырьмя 4-ядерными процессорами с тактовой частотой 750 МГц, 96 ГБ оперативной памяти стандарта ЕСС DDR3 1066 MHz, шестью жесткими дисками Toshiba DT01ACA300 емкостью 3 ТБ каждый.

В качестве одной из главных вероятных причин сравнительно медленного функционирования выполнения действий с СУБД на платформе «Эльбрус» в ПФР указывали значительную оптимизация платформы IBM под СУБД DB2, которая глубоко интегрирована с операционной системой. Другая причина — специализированные возможности ввода-вывода платформы IBM по сравнению с неспециализированной подсистемой ввода-вывода платформы «Эльбрус». Также в фонде обращали внимание на недостаток оперативной памяти, что приводит к необходимости выполнения частых операций ввода-вывода (чтения с жестких дисков), на отсутствие специализированной СХД и на низкую тактовую частоту процессоров «Эльбрус».

Описываемые экспериментальные работы прошли в рамках исполнения контракта ПФР, заключенного в феврале 2016 г. по итогам открытого конкурса. При стартовой цене лота в 20 млн руб. договор был заключен с ООО «Лантана текнолоджи» на сумму 19,72 млн руб. Конкуренцию на тендере ему пыталось составить ООО «Капс интеграция», запросившее за свои услуги 19,87 млн руб.