Ubuntu возвращается к корням Linux

В Ubuntu 18.04 интерфейсом по умолчанию вместо Unity 8 станет Gnome, от которого компания-разработчик Canonical отказалась в 2011 г. Одновременно Canonical прекратит развивать мобильную Ubuntu и конвергентный рабочий стол. Компания сосредоточится на версиях ОС для десктопов, серверов и интернета вещей.

Возвращение Gnome

Операционная система Ubuntu, популярный дистрибутив Linux, возвращается к интерфейсу Gnome. Разработка нынешнего интерфейса Ubuntu Unity 8 больше не будет финансироваться, как и создание версии Ubuntu для мобильных устройств. Режим конвергенции, который позволял использовать на мобильных устройствах рабочий стол стационарного ПК, также прекратит свое развитие. Об этом сообщил в своем официальном заявлении основатель компании Canonical, разработчика Ubuntu, Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).

Первой после долгого перерыва версией системы, куда по умолчанию будет встроен Gnome, станет Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Support – «долговременная поддержка»). Canonical обещает продолжать поддержку всех уже выпущенных версий ОС и выполнять условия контрактов, которые с ними связаны.

Шаттлворт отмечает, что конвергенция рабочего стола – это будущее, но все подобные проекты носят закрытый характер. Он намеревался создать свободное ПО в этой области, однако сообщество разработчиков посчитало это «фрагментацией, а не инновацией», а индустрия предпочла сохранить верность уже знакомым продуктам. По оценке ряда профильных СМИ, отказ от Unity не вызовет большого огорчения у пользователей Ubuntu, поскольку Gnome – это самая популярная десктопная оболочка Linux.

Облака и интернет вещей

По словам Шаттлворта, сейчас Canonical лучше сконцентрироваться на развитии версий Ubuntu для десктопов, серверов и устройств интернета вещей. Большая часть публичных и приватных облаков используют Linux, причем многие предпочитают именно Ubuntu, хотя конкуренция со стороны RedHat и других дистрибутивов, конечно, велика, пишет ресурс TechCrunch. Canonical не раскрывает, сколько денег она получает от крупных корпоративных заказчиков, которые желают использовать Ubuntu или облачные продукты OpenStack и Kubernetes в своих дата-центрах, но очевидно, что это прибыльный и быстрорастущий сегмент бизнеса.

Что касается интернета вещей, то здесь Canonical продвигает на рынке специализированную ОС Ubuntu Core и проект Snaps, который позволяет устанавливать изолированные приложения поверх любого дистрибутива Linux. В своем заявлении Шаттлворт подчеркивает, что «большинство» устройств интернета вещей используют продукты Canonical.

Отказ от Gnome и его последствия

Об отказе от интерфейса Gnome компания сообщила в апреле 2011 г., пообещав, что уже с октября единственным интерфейсом в базовой поставке Ubuntu станет фирменная графическая оболочка Unity. Хотя на основе Ubuntu созданы сборки со всеми более-менее известными альтернативными оболочками, именно Gnome использовался в качестве интерфейса по умолчанию во всех дистрибутивах Ubuntu, начиная с первого публичного релиза в октябре 2004 г. и заканчивая актуальной на момент отказа от него версией 10.10 Maverick Meerkat.

Как следует из переписки на форумах разработчиков, причиной удаления из дистрибутива привычной рабочей среды стало принципиальное несогласие команды Ubuntu с сообществом разработчиков Gnome по поводу некоторых элементов дизайна, вопросов повышения производительности и удобства использования графической оболочки. В результате расхождения во взглядах двух команд, уже в релизе Ubuntu за апрель 2011 г. Gnome была отведена роль альтернативной оболочки, а основной рабочей средой стала Unity.

На момент отказа от Gnome Ubuntu была самым популярным дистрибутивом Linux в мире. Но уже в ноябре 2011 г. она опустилась на четвертое место, уступив Fedora, Mint и openSUSE. По мнению экспертов, одной из причин заметного падения популярности Ubuntu могла стать смена пользовательского интерфейса.