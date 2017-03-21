Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года

Элементы «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) получили награду «Проект года 2017. Успех видеотехнологий». Речь идет об аудио-, видеофиксации заседаний, их трансляции, информационных киосках, а также видеоконференцсвязи между судами и СИЗО столицы. Среди главных плюсов внедрения — экономия времени и денег. Вручение награды состоялось в рамках форума «Бизнес-Видео 2017».

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Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции удостоена награды «Проект года 2017. Успех видеотехнологий». Ее вручение прошло накануне, 16 марта, в рамках форума «Бизнес-Видео 2017». Инициаторами премии являются «Журнал сетевых решений/LAN» и аналитическая группа OSP Data. Они оценили сразу несколько элементов КИС СОЮ: мультимедийные подсистемы, установленные в столичных судах, позволяют вести аудио- и видеофиксацию заседаний, хранить эти записи, транслировать их в онлайн-режиме на специальный портал, распространять в электронном виде информацию для посетителей судов, а также связываться напрямую с местами содержания подследственных посредством видеоконференцсвязи (ВКС).

«Эта награда еще раз подтверждает значимость проделанной нами работы. Причем как для граждан, так и для судов. Видеоконференцсвязь позволяет обойтись без этапирования заключенных в суд, а видеозапись судебных заседаний повышает открытость самого правосудия», — объясняет Татьяна Толстова, директор по работе с госсектором компании «Крок» — исполнителя работ по проекту КИС СОЮ.

Аудио-, видеофиксация заседаний будет экономить время и деньги

В рамках создания единой технологической платформы, призванной облегчить отправление правосудия в Москве, специалистами компании «Крок» были переоборудованы 234 зала судебных заседаний в 24 зданиях судов столицы. Мультимедийный комплект для гражданских разбирательств включает четыре камеры, которые персонально записывают судью, истца, ответчика и выступающего на трибуне. Комплект для уголовных дел оснащен пятью камерами, которые «работают» на судью, адвоката, прокурора, трибуну и скамью подсудимых.

Рядом с каждой камерой также расположен микрофон, способный записывать отдельную звуковую дорожку для каждого голоса. Общее число установленных камер и микрофонов превышает отметку в тысячу единиц. Громкие общественно-значимые заседания предполагается транслировать на специальном внешнем портале в онлайн-режиме. Что касается остальных судебных слушаний, то доступ к записи конкретного заседания будут иметь только его участники после авторизации в Личном кабинете. Однако, основная функция системы — исчерпывающее протоколирование заседаний. После их окончания записи архивируются в едином хранилище в центре обработки данных (ЦОД) Московского городского суда. Нужно отметить, что с 2018 г. видеозапись судебных заседаний может получить статус обязательной в рамках судебной практики — соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

Специалистами компании «Крок» были переоборудованы 234 зала судебных заседаний в 24 зданиях судов столицы

Кроме того, каждый из 234 залов заседаний оснащен информационным киоском. На его экране отображаются сведения справочного характера, в частности — о расписании слушаний, а также навигации по самому зданию суда.

Система ВКС позволяет подследственным избежать процедуры этапирования в зал суда и обратно в СИЗО на каждое заседание. Теперь они могут «выходить в эфир» непосредственно из мест содержания, в которых были оборудованы специальные комнаты. Ожидается, что аудиовизуальная платформа московских судов общей юрисдикции будет экономить время всех участников процессов и бюджетные средства. Также повысится прозрачность судебной системы столицы.

«Мы с компанией КРОК работаем сейчас над очень большим проектом, который является передовым для всей нашей страны. Это и видеоконференцсвязь с СИЗО, и видеопротоколирование заседаний, и единый портал судов общей юрисдикции Москвы, и многое другое. Внедрение современных ИТ-решений позволило нам уже сейчас многократно ускорить рабочие процессы, а также сделать правосудие более открытым и повысить доверие граждан», — отмечает заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Почта России, Служба судебных приставов, Казначейство и другие. Окончание проекта в части межведомственного взаимодействия перенесено на 1 июля 2017 г.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.