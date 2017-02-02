Интернет-омбудсмен хочет превратить Крым в биткоиновый рай
Интернет-омбудсмен предложил превратить Крым в российский Гонконг, запустив там криптовалютные биржи и легализовав обращение биткоина. Госдума также рассматривала биткоин, иммунный к политическим потрясениям, как оптимальный выход для стабилизации ситуации на полуострове.
Криптовалютные биржи в Крыму
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил организовать в Крыму криптовалютные биржи, узаконив использование биткоина на полуострове. По его словам, это хорошо увяжется с созданием там свободной экономической зоны. Примером для Крыма могут послужить криптовалютные биржи Гонконга.
Также Мариничев предлагает позволить всем лицам, как физическим, так и юридическим, зарегистрированным в Крыму, совершать операции с биткоинами и конвертировать их в рубли. Предложения прозвучали на конференции «Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги», прошедшей в Москве.
Криптовалюта как выход для Крыма
По словам Мариничева, Крым сейчас – это оффшорная зона, где работа бирж может быть узаконена. По мысли омбудсмена, легализацию криптовалюты следует провести именно в том регионе, «где весь мир ущемляет нас санкциями», приводит его слова ресурс ИКС-медиа.
В настоящий момент в Крыму в связи с санкционным режимом не могут работать многие американские и европейские компании. Сбербанк России прекратил обслуживать клиентов на территории полуострова в мае 2014 г. Российские сотовые операторы федерального значения официально в Крыму не работают, хотя их подразделения в Краснодарском крае фактически предоставляют услуги связи и на полуострове. Биткоин рассматривается как удобный для Крыма способ расчета, поскольку его курс не зависит от политических потрясений.
По словам Элины Сидоренко, руководителя межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы ФС РФ, в парламенте уже оценивались различные способы стабилизации банковской системы Крыма. Как вариант, предлагалось заменить международные платежи SWIFT системой расчетов в криптовалюте, но в конечном счете Госдума не стала реализовывать этот проект.
Перспективы биткоина в России
Сидоренко также прокомментировала статус биткоина в России, который пока что остается неопределенным. По ее словам, «разрешено все, что не запрещено», а отсутствие запрета на использование биткоина отчетливо прослеживается в письме Федеральной налоговой службы РФ «О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют», которое было выпущено 3 октября 2016 г. Сидоренко считает блокчейн перспективной технологией, но призывает к осторожности в ее применении.
Также на конференции выступила Ксения Осипова, старший консультант юридической группы Deloitte СНГ, которая назвала три варианта развития событий для криптовалюты. Во-первых, биткоин можно объявить вне закона, как предлагает законопроект Минфина, во-вторых, его можно начать регулировать и облагать налогом, в-третьих, вопрос можно оставить нерешенным до лучших времен. Осипова полагает, что в настоящий момент в России возможны все три варианта.
Биткоин как «денежный суррогат»
В начале 2014 г. Центробанк связал между собой понятия биткоинов, «виртуальных валют» и «денежных суррогатов», заявив, что такая форма расчетов в России будет рассматриваться «как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций», связанных с «отмыванием доходов» и «финансированием терроризма».
В октябре 2014 г. Министерство финансов РФ предложило ввести штрафы в размере до p1 млн за эмиссию денежных суррогатов и проведение операций с ними. Авторы законопроекта также увязали термин «денежный суррогат» с понятиями виртуальная валюта и, в частности, биткоин.
Bitcoin и blockchain
Bitcoin – это популярная криптовалюта, созданная в 2008 г. В ее основе лежит технология blockchain («цепочка блоков»). Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.
Технология считается перспективной не только в финансовой сфере. В августе 2016 г. власти Москвы сообщили, что готовы взять на вооружение технологию blockchain для обеспечения надежности подсчета голосов граждан по проблемам городского хозяйства.