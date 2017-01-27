Начался перевод iPhone и iPad на новую скоростную файловую систему. Видео

Новая файловая система APFS, которая внедряется на iPhone и iPad с бета-обновлением iOS 10.3, позволяет устройствам работать быстрее. Пользователи, осуществившие наглядное сравнение производительности iOS 10.3 и iOS 10.2.1, выложили доказательства в сети. APFS разрабатывалась специально для работы с флэш-накопителями.

APFS сделала iPhone быстрее

Файловая система Apple File System (APFS), на которой базируется первая публичная бета-версия iOS 10.3, сделала iPhone и iPad более производительными. Об этом свидетельствует серия сравнительных тестов, проведенная пользователем YouTube с никнеймом iAppleBytes.

Блоггер выложил видео, на которых демонстрирует синхронную работу беты iOS 10.3 и iOS 10.2.1 на различных моделях iPhone. Независимо от модели, iOS 10.3 при выполнении ряда операций демонстрирует более высокую скорость, чем iOS 10.2.1. В первую очередь это касается скорости загрузки операционной системы при включении устройства – здесь iOS 10.3 экономит пользователю от 3 до 7 секунд.

Чем примечательна APFS

APFS заменила предыдущую файловую систему HFS Plus, которую Apple впервые представила еще в 1998 г. Релиз APFS состоялся в июне 2016 г. на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC). APFS была разработана компанией с нуля и ориентирована в первую очередь на работу с флэш-накопителями и более совершенное шифрование данных.

Сравненение скорости работы iOS 10.3 beta 1 (APFS) и iOS 10.2.1 (HFS Plus) на iPhone 6s



APFS позволяет осуществлять копирование во время записи метаданных, клонировать файлы и папки, делать моментальные снимки файловой системы и имеет повышенную устойчивость к сбоям. Также поддерживается совместное использование пространства и ускоренная каталогизация.

APFS рассчитана на работу с iOS, macOS, tvOS и watchOS, поэтому может быть установлена на все продукты Apple. Компания собирается перевести на нее свои устройства в течение 2017 г. Изменение файловой системы не должно приводить к утрате данных пользователя, утверждают разработчики, однако рекомендуется на всякий случай прибегнуть к резервному копированию информации.

Особенности iOS 10.3

Бета-обновление iOS 10.3, выпущенное 24 января, весит порядка 2 ГБ и имеет номер 14E5230e. Его можно скачать с сайта разработчиков Apple или воспользовавшись функцией обновления на самом устройстве. Для работы с ним потребуется iTunes 12.5.

Обновление имеет ряд других особенностей, помимо APFS. В частности, в нем реализована функция Find My AirPods, которая дает пользователю возможность быстро найти потерянные беспроводные наушники Apple. Для этого следует запустить приложение для поиска других iPhone, но в списке устройств указать не iPhone, а AirPods. Поскольку гарнитура поддерживает только Bluetooth, зона поиска ограничивается радиусом его действия. Местонахождения наушников будет показано владельцу на карте. Кроме того, пользователь может включить оба наушника, или один из них, чтобы найти их по звуку.

Помимо этого, iOS 10.3 предлагает расширенную поддержку устройств HomeKit. Также увеличилось количество команд, которые можно отдавать голосовому помощнику Siri – теперь он способен ассистировать при переводе денег, выяснении статуса платежей и заказе такси через Uber. Кроме того, браузер Safari получил функцию «Уменьшить движения» для веб-приложений, а в приложении Карты появился жест 3D Touch для детализации прогноза погоды.

Разработчики отныне могут обновлять иконки своих приложений отдельно от самих программ и вызывать на рабочий стол окно оценки приложения пользователями. Хранилище iCloud получило диаграмму, детализирующую использование его объема. Также пользователь теперь может разрешить компании сбор и аналитическую обработку данных из своей учетной записи iCloud.