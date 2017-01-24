«Ланит» запускает в продажу очень бюджетный смартфон

Компания Treolan, входящая в состав группы компаний «Ланит», выпустит на рынок смартфон Irbis SP21 с 5-дюймовым экраном, 4-ядерным процессором и двумя слотами для SIM-карты. На отдельных ресурсах уже указана цена аппарата – 3250 руб.

Irbis SP21 выходит на рынок

В России начнутся продажи бюджетного смартфона Irbis SP21 – устройство можно будет приобрести в розничных сетях с конца января. Бренд Irbis принадлежит компании Treolan, которая входит в состав группы компаний «Ланит».

Irbis SP21 оснащен экраном с диагональю 5 дюймов и камерой с разрешением 5 МП. Смартфон, рассчитанный на 2 SIM-карты, создан на основе 4-ядерного процессора. Компания сообщает, что аккумулятор у аппарата «достаточно емкий». Ограничений на применение Irbis SP21 нет – смартфон можно использовать как GPS-навигатор для автомобиля, процессор также позволяет просматривать фильмы, работать с документами, устанавливать и запускать приложения Google Play. Irbis SP21 работает на платформе Android 6.0.

По словам Андрея Никифорова, старшего менеджера по продукции Irbis, аппарат не уступает характеристикам аналогичных смартфонов известных мировых брендов и может стать хорошим недорогим вариантом для повседневного пользования.

Точная цена Irbis SP21 пока не разглашается, однако компания обещает, что она будет невысокой. Ресурс online-dc.ru уже сейчас предлагает купить этот смартфон в черном и белом цвете за 3 250 руб. начиная с 7 февраля. В описании товара указано, что аппарат действительно оснащен 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 Гц, имеет 512 Мб оперативной и 4 ГБ постоянной памяти и батарею на 2000 мАч.

Другие смартфоны Irbis

У Irbis есть как бюджетные, так и более дорогие устройства. Для сравнения: смартфон Irbis SP56 стоит на Яндекс.Маркете от 5 662 руб. до 7 990 руб. При этом аппарат имеет экран с диагональю 5,5 дюйма, процессор MediaTek MT6735P, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, камеру на 8 МП и аккумулятор на 2900 мАч.

На отдельных ресурсах Irbis SP21 уже предлагают купить в черном и белом цвете с начала февраля

Также на Яндекс.Маркете есть в продаже модель Irbis SP52 по цене от 4 990 руб. до 6 490 руб. Смартфон оснащен 5-дюймовым экраном, камерой на 5 МП и батареей на 2200 мАч. Процессор и объем оперативной и постоянной памяти такие же, как в модели Irbis SP56.

Если говорить о более дешевых моделях, то к ним относится Irbis SP20, который стоит на сайте Beeline 4 790 руб. Аппарат имеет экран с диагональю 5 дюймов, 4-ядерный процессор Spreadtrum SC7731C, 512 Мб оперативной и 4 ГБ постоянной памяти, камеру на 2 МП и аккумулятор на 2000 мАч.

Несколько фактов об Irbis, Treolan и «Ланит»

Irbis – это бренд, под которым компания Treolan с 2002 г. выпускает планшеты, ноутбуки, смартфоны и различную компьютерная технику. По данным исследовательской компании GFK, в августе 2016 г. вендор стал лидером по количеству проданных планшетов в России. Irbis сотрудничает с такими производителями софта, контента и элементной базы, как MTK, Intel, Microsoft, «Азбука», NAVITEL, Антивирус Касперского, Орфограф, Qualcomm и другие.

Группа компаний «Ланит», куда входит Treolan, – это российская многопрофильная группа ИТ-компаний, созданная в 1989 г. Ее штат насчитывает около 8400 человек. Оборот «Ланит» в 2015 г. составил 102,8 млрд руб., продемонстрировав рост на 12,5% по сравнению с 2014 г. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2015» «Ланит» занимает вторую строчку. По данным компании IDC, «Ланит» является лидером по объему выручки среди поставщиков ИТ-услуг в России.