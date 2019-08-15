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Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple

Ритейл Розница Техника

Сеть re:Store запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая Macbook и Apple Watch. Приобрести технику Apple возможно, предоставив устройства и других производителей.

Воспользоваться программой trade-in в сети re:Store до сих пор можно было, только имея полностью работающие и без значительных повреждений смартфоны iPhone и планшеты iPad не старше 2012 г. С июля 2019 г. в программу включены ноутбуки Macbook (Macbook, Macbook Air, Macbook Pro), произведенные в 2006 г. и позже. Кроме того, можно сдать любую версию смарт-часов Apple Watch и получить скидку на Series 3 и 4.

В сети re:Store в программе trade-in участвуют ноутбуки большинства ведущих мировых брендов (Acer, Asus, Toshiba, MSI, Samsung, Lenovo, Dell, HP, Xiaomi, Sony, Razer, Microsoft, Gigabyte), выпущенные не ранее 2012 г.

Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group, сказал: «Мы первыми в России реализовали мульти trade-in для всех устройств Apple. Клиент может принести одно или несколько устройств Apple или другого бренда и получить скидку на любой товар в сети re:Store. К примеру, сдать iPhone и ноутбук другого производителя и получить скидку на новый Macbook Air. Кроме того, использование trade-in – это ответственно по отношению к окружающей среде. Персональные устройства и компьютерная техника требуют высокотехнологичной переработки, но без запуска механизмов возврата отработавшей электроники производителю цивилизованная утилизация невозможна».

Для участия в программе trade-in необходимо сначала предоставить сдаваемые устройства на диагностику и оценку в один из 86 магазинов сети re:Store, расположенных в крупнейших городах страны. Также возможен вызов курьера, который на месте оценит всю имеющуюся технику, предложит выкупную стоимость и выдаст специальную карту с балансом на сумму выкупа. Впоследствии клиент, используя полученную карту, может приобрести любые товары в сети re:Store. Стоимость новой техники должна быть не меньше стоимости отданной по trade-in. В рамках программы доступны кредит или рассрочка, если она действует на момент покупки устройства. Предварительную оценку своей техники можно произвести на сайте re:Store.

В рамках федеральной программы trade-in re:Store также бесплатно принимает на утилизацию неработающие и архаичные устройства.



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