Tanais внедрит Directum в Минприроды России

Tanais выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Система Directum заменит текущее решение. Об этом CNews сообщили в компании Directum.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) — федеральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

Деятельность государственных органов подчиняется строгим регламентам: принятый порядок соблюдается во всех процессах взаимодействия. Федеральные министерства и подведомственные им организации первыми стали переводить процессы в цифровой вид. Однако с развитием технологий повышаются и требования заказчиков к ПО. Так, в Минприроды России назрела необходимость обновления текущей системы электронного документооборота (СЭД).

В начале 2019 г. «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (РФИ Минприроды России) объявил тендер на оказание услуг по развитию СЭД в рамках 44-ФЗ.

Среди обязательных требований к системе были выделены: масштабируемость — к работе в СЭД планируется подключить сотрудников самого Министерства и РФИ Минприроды России, всего более 800 пользователей уже на начальном этапе; развитые средства интеграции — СЭД будет интегрирована с сайтом Минприроды России, с учетной системой «1С» и системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и Ссту.рф; возможность самостоятельного развития и сопровождения системы.

По итогам тендера был выбран победитель — компания Tanais, партнер Directum. Ее специалистам предстоит внедрить систему и провести миграцию данных из предыдущей СЭД. Проект цифровизации охватит сразу несколько направлений документооборота: процессы канцелярии, договорную деятельность, управление совещаниями, работу с обращениями граждан и организаций.

Наличие функционального мобильного решения для удаленной работы было важным требованием руководителей ведомства. Этому запросу удовлетворяет приложение Directum Solo, которое учитывает особенности работы руководителей и гарантирует защищенный доступ к рабочему пространству.

Готовность СЭД Directum к внедрению в государственных учреждениях была многократно подтверждена успешными проектами. С решениями вендора уже работают Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Правительство Удмуртской Республики, Правительства Вологодской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областей и многие муниципальные образования.