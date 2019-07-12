Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ

TANAIS об’явіла о том, что она выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) — федеральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

Деятельность государственных органов подчиняется строгим регламентам: принятый порядок соблюдается во всех процессах взаимодействия. Федеральные министерства и подведомственные им организации первыми стали переводить процессы в цифровой вид. Однако с развитием технологий повышаются и требования заказчиков к ПО. Так, в Минприроды России назрела необходимость обновления текущей системы электронного документооборота (СЭД).

В начале 2019 года ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (РФИ Минприроды России) объявило тендер на оказание услуг по развитию СЭД в рамках 44-ФЗ.

Среди обязательных требований к системе были выделены следующие требования.

Масштабируемость — к работе в СЭД планируется подключить сотрудников самого Министерства и РФИ Минприроды России, всего более 800 пользователей уже на начальном этапе.

Развитые средства интеграции — СЭД будет интегрирована с сайтом Минприроды России, с учетной системой 1С и системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и ССТУ.РФ.

Возможность самостоятельного развития и сопровождения системы.

По итогам тендера был выбран победитель — компания TANAIS, партнер Directum. Ее специалистам предстоит внедрить систему и провести миграцию данных из предыдущей СЭД. Проект цифровизации охватит сразу несколько направлений документооборота: процессы канцелярии, договорную деятельность, управление совещаниями, работу с обращениями граждан и организаций.

Наличие функционального мобильного решения для удаленной работы было важным требованием руководителей ведомства. Этому запросу удовлетворяет приложение Directum Solo, которое учитывает особенности работы руководителей и гарантирует защищенный доступ к рабочему пространству.

Готовность СЭД Directum к внедрению в государственных учреждениях была многократно подтверждена успешными проектами. С решениями вендора уже работают Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Правительство Удмуртской Республики, Правительства Вологодской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областей и многие муниципальные образования.