«Ростех» создал защищенную альтернативу Skype for Business

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» разработал комплексную систему унифицированных онлайн-коммуникаций для бизнеса. Разработка концерна – решение для B2B- и B2G-рынков, которое может стать альтернативой Skype for Business. До конца 2019 г. концерн заключит контракты на поставку системы на общую сумму более четверти миллиарда рублей. В следующем году планируется удвоить эти показатели.

Разработка IVA AVES-S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD. Помимо этого она предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, презентации, вести запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных. Комплексное решение уже используется в «Ростехе» и на предприятиях радиоэлектронного кластера госкорпорации для организации онлайн-совещаний.

«Разработка нашего НИИ "Масштаб" является на 100% отечественной и имеет статус доверенного оборудования. Система имеет полный комплект сертификатов, превосходит зарубежные и отечественные аналоги за счет высокой степени защищенности информации и является лучшим решением на рынке в отношении цены и качества. Интерес к системам унифицированных онлайн-коммуникаций на рынке стремительно растет, и мы продолжаем развивать это направление разработок», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В числе ключевых потенциальных покупателей в концерне «Автоматика» называют органы государственной власти, силовые структуры, государственные корпорации и операторов связи, так как разработка позволяет вести максимально защищенные коммуникации. Система может использоваться для проведения закрытых совещаний, обмена конфиденциальной информацией, экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций, слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых, для телемедицины, мониторинга технологических процессов. Несколько коммерческих и государственных структур уже начали тестирование нового продукта концерна «Автоматика».

Система состоит из сервера многоточечной видео-конференц-связи IVA AVES и его модификации для организации защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S, аппаратно-программных кодеков IVA LARGO и мобильных клиентских приложений. Программное обеспечение может быть развернуто в частном или корпоративном облаке, в том числе – на базе корпоративной облачной платформы ECP Veil, которая также является разработкой НИИ «Масштаб». Серверы IVA AVES и IVA AVES S уже являются продуктами серийного производства.

Аппаратно-программные кодеки IVA LARGO в зависимости от модификации позволяют работать с информацией с грифом до «совершенно секретно» включительно. Их производство уже освоено на предприятиях концерна. Для широкого круга потребителей IVA LARGO будет представлен во втором квартале 2019 г.

Входящие в систему мобильные клиентские приложения для Android и iOS уже доступны в Google Play и AppStore. Также в процессе разработки находятся программные клиенты для операционных систем семейства Windows и Linux. Их предположительный срок выхода на рынок – конец 2019 г. Помимо этого, предлагается решение на базе технологии WebRTC.